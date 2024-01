19. január 2024 TOS Zo zahraničia Nepredstaviteľná tragédia: Muža zabil srdcový infarkt a jeho dvojročný synček zomrel od HLADU V dome našli telo muža, ktorého zabil infarkt a telíčko jeho syna, ktorý následne zomrel od hladu.

Aj keď by si asi každý prial, aby tento príbeh nebol skutočný, naozaj sa stal a to v anglickom mestečku Skegness. 60-ročný Kenneth trpel srdcovou chorobou, ktorá mu v poslednej dobe spôsobila zdravotné komplikácie.

Mal dvojročného syna Bronsona, ale s jeho matkou už netvoril pár. Chlapček zostal žiť s ním, pričom kvôli rodinnej situácii bol úradmi klasifikovaný ako osoba vyžadujúca špeciálnu starostlivosť a podporu. Preto ich každý týždeň navštevovala sociálna pracovníčka.

Sled udalostí

Podľa servera The Sun naposledy videla otca a syna živých susedka a to na Štedrý deň. 27. decembra jej posiela SMS a je v kontakte aj so sociálnou pracovníčkou, s ktorou si dohodli stretnutie na 2. januára.

V daný deň však Kenneth už sociálnej pracovníčke nedvíhal telefón, o čom informovala políciu. Situácia sa zopakovala aj 4. januára.

Až 9. januára sa sociálna pracovníčka rozhodla vstúpiť do domu na vlastnú päsť pomocou kľúča, ktorý zohnala od prenajímateľa nehnuteľnosti.

Hrozný pohľad

Čakal ju desivý pohľad na mŕtve telá Kennetha a Bronsona. Okamžite kontaktovala políciu, ktorá na miesto dorazila spolu so záchranármi. Nič sa však už nedalo robiť.

Predpokladá sa, že 29. december je najskorší dátum, kedy mohol Kenneth zomrieť. Závery, ktoré si rodina vypočula 16. januára, sú viac než šokujúce.

60-ročný muž pravdepodobne utrpel infarkt a dieťa následne zomrelo na dehydratáciu a hlad.

Slová matky

Matka, 43-ročná Sarah, videla syna naposledy pred Vianocami, s Kennethom sa vtedy mali pohádať. Z tragédie viní sociálny úrad.

„Ak by robili svoju prácu, Bronson by ešte žil. Ale nič neurobili. Nemôžem tomu uveriť. Nemôže im to prejsť. Musíme sa môcť spoľahnúť na sociálnych pracovníkov, pokiaľ ide o bezpečnosť našich detí,“ uviedla pre The Sun.

