Nepresvedčil koaličných partnerov? Kollár ide kvôli diplomovke na koberček

Kollár na piatkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne a že sa nemá za čo ospravedlňovať.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) má podozrenia z plagiátorstva pri svojej diplomovej práci vysvetľovať budúci týždeň koaličným partnerom. Na zasadnutie klubu ho pozvalo hnutie OĽaNO aj SaS. Informovali o tom Dáša Macaríková z mediálneho tímu OĽaNO a hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Pretože aj po dnešnom tlačovom brífingu Borisa Kollára ostáva veľa nezodpovedaných otázok, pozvali sme si predsedu Národnej rady SR na rokovanie poslaneckého klubu hnutia OĽaNO,“ informovala Macaríková. Rokovanie sa uskutoční v pondelok 29. júna. Poslanci hnutia zaujmú stanovisko po tomto stretnutí.

Na otázky poslancov má Kollár odpovedať aj na poslaneckom klube SaS 1. júla. „Strana SaS berie na vedomie rozhodnutie Borisa Kollára, nepoužívať magisterský titul. Zároveň je to však pre Borisa Kollára žltá karta od poslancov NR SR za SaS,“ zdôvodnila strana zaradenie mimoriadneho bodu na rokovanie klubu. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu Anny Zemanovej predseda parlamentu pozvanie prijal.

Predsedníctvo koaličnej strany Za ľudí sa bude v piatok zaoberať podozreniami z plagiátorstva pri diplomovej práci predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina). Podpredseda Národnej rady SR a zároveň strany Juraj Šeliga to uviedol na sociálnej sieti. Dodal, že Kollárovo rozhodnutie nepoužívať akademický titul nestačí.

Šeliga pripomenul, že chceli nastaviť novú a vyššiu politickú kultúru. „Z tohto pohľadu som čakal viac,“ poznamenal. Vec nepovažuje za uzavretú. „V roku 2018 sme stáli na námestiach kvôli túžbe po slušnosti. Je neslušné kopírovať cudzie texty bez citovania. Je ešte neslušnejšie sa po odhalení tváriť, že to tak nie je. A úplne najmenej slušné je žiadať od svojho predchodcu odstúpenie a na seba mať v tej istej situácii úplne iné nároky,“ napísal na Facebooku Juraj Šeliga (Za ľudí).

„Beriem to tak, že pán Boris Kollár oznámil, že prestane používať svoj akademický titul. Je to istá forma reakcie, ale nestačí to, dnes už ani zďaleka,“ dodal.