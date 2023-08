3 Galéria Zdroj: Facebook.com/Prešovský samosprávny kraj Nevídaný ÚSPECH gymnazistiek: Vyhotovili vlastný repelent proti kliešťom, FOTO V rozsiahlej štúdií, pri ktorej sa efekt študoval na vyše 1600 kliešťoch, zistili, že parfémy a éterické oleje sú viac repelentné v porovnaní so šampónmi. 3. august 2023 Ľubomír Hudačko Rôzne

Žiačky prešovského gymnázia J. A. Raymana, Natália Ivanecká a Laura Kleinová, zožali obrovský úspech na medzinárodnej súťaži mladých vedátorov Genius Olympiad v USA. Prešovský samosprávny kraj o tom informuje na sociálnej sieti.

„Za svoj projekt o repelentoch, ktoré odpudzujú kliešte, získali zlatú medailu a štipendium na Rochester Institute of Technology v Rochestri v USA, jednom z najprestížnejších technologických inštitútov, v hodnote 25-tisíc dolárov. Dievčatá vo svojom projekte porovnávali repelentnosť bežných kozmetických produktov, najmä šampónov, resp. sprchových gélov, parfémov a éterických olejov,“ vysvetľuje prešovská župa.

Ide o kokosový krém

V rozsiahlej štúdií, pri ktorej sa efekt študoval na vyše 1600 kliešťoch, zistili, že parfémy a éterické oleje sú viac repelentné v porovnaní so šampónmi.

„Na základe analýzy vyhotovili aj svoj vlastný repelentný produkt – kokosový krém, ktorý kliešte výrazne odpudzuje, no súčasne je šetrný voči životnému prostrediu v porovnaní s bežnými syntetickými repelentmi,“ doplnili z PSK s tým, že do Genius Olympiad 2023 sa spolu prihlásilo 1453 projektov, z čoho do medzinárodného finále postúpilo 726 projektov.

