Neviditeľné vysielače operátorov? Maskujú ich aj v kostolných vežiach a bilbordoch

O tom, ako si operátor poradí s vysielačmi, ktoré nesmú rušiť prostredie historických budov, sa v technologickom podcaste operátora 4ka, ktorý nesie názov 4kast, rozhovoril riaditeľ mobilných služieb 4ky Patrik Kollaroci.

Jedným z príkladov úspešného ukrytia vysielača je aj kostol Sv. Margity v bratislavskom Lamači. Svoje miesto našiel priamo v kostolnej zvonici. Ako vôbec dôjde k tomu, že sa vysielač mobilného operátora dostane na takúto vežu?

„V prvom rade naši špecialisti pri plánovaní mobilnej siete, umiestnenia základňových staníc, určia vhodné objekty. Ak je takýto objekt typu kostol, alebo nejaká pamiatková budova, tak sa rieši aj to, ako ten náš vysielač zamaskovať, aby príliš nekazil ráz, alebo štýl, fasádu, architektúru danej pamiatky. V tomto prípade v kostole Sv. Margity sme umiestnili vysielač za žalúzie, ktoré väčšinou bývajú z dreveného materiálu, alebo z plastu, aby sa nebránilo šíreniu signálu,“ vysvetľuje Patrik Kollaroci.

Ukryté v bilborde aj vo falošnom komíne

Práve kostoly by sa mohli javiť ako ideálne miesto na umiestnenie vysielačov. Často bývajú situované v centre obce a sú rovnako jedným z najvyšších bodov v okolí.

„Po Slovensku máme niekoľko desiatok takýchto maskovaných vysielačov. Ak sa jedná o kostol, tak to nie je úplne ideálna situácia, čo sa týka azimutov uhlov. Kostol má presne stanovené steny veže aj orientáciu voči svetovým stranám, čo nie vždy vyhovuje tomu, akým smerom by sme my potrebovali natočiť tú anténu. Zároveň kostol častokrát býva v strede dediny, alebo v strede nejakej mestskej časti, ako tu v Lamači. Čiže pozične polohou je výhodný, preto ho volíme. Niekoľko desiatok vysielačov máme na Slovensku napríklad aj v tvare falošného komína na streche,“ dodáva Kollaroci s tým, že využívajú aj bilbordy obchodných centier: „Maskujeme všade tam, kde sa to hodí z hľadiska estetického, aby sme nenarušili nejaký ráz, alebo charakter toho miesta, kde ho umiestňujeme.“

V spomínanom kostole nájdete približne v polovici schodiska vedúceho do veže prvé známky prítomnosti vysielača. Plechový box (kabinet) ukrýva technológiu, ktorá zabezpečuje spracovávanie signálu, ktorý prichádza z vysielača vo veži. Nachádza sa v ňom aj napájanie so sadou akumulátorov, ktoré dokážu vysielač poháňať aj v prípade výpadku elektriny.

Rušenia signálu sa neboja

Akú techniku operátor umiestnil do samotnej zvonice? „Na tri rôzne svetové strany máme umiestnené kovové konštrukcie. Na konštrukcii je umiestnená anténa… Tá je koaxiálnym káblom pripojená k samotnému výkonovému vysielaču, ktorý je umiestnený približne v metrovej vzdialenosti od samotnej antény. Ten kabinet, na ktorý sme sa na medziposchodí pozerali, cez optické vlákno posiela mobilný signál do tohto samotného vysielača. Tu sa zosilní a koaxiálnym káblom ide do tejto antény, ktorá skryte a nepozorovane vysiela do priestoru pred kostolnú vežu,“ prezradil riaditeľ mobilných služieb 4ky.

Niekoho by mohlo zaujímať, či zvony v kostolnej veži nerušia mobilný signál.

Kollaroci ubezpečuje, že obavy nie sú na mieste: „Nie, keďže signál mobilného operátora je tzv. elektromagnetické vlnenie nejakej frekvencie a zvony vydávajú skôr nejaký akustický signál, nie elektromagnetický. Takže sa to navzájom neruší.“

Ako sme už spomenuli, okrem kostolných veží operátori používajú aj reklamné pútače. „Vysielač využíva mohutnú základovú betónovú dosku v zemi, ktorá primárne slúži ako základ pre bigboard. Tá kovová noha pre nás slúži miesto typického stožiara. Šetrí náklady. Na vrchol bigboardu sme umiestnili náš relatívne maličký, subtílny stožiarový element, na ktorý sme umiestnili naše anténky,“ vysvetľuje Patrik Kollaroci.

Viac o tom, ako operátori maskujú vysielače, sa dozviete vo videu pod článkom. Podcast 4kast si môžete vypočuť aj na platforme Spotify.

