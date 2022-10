Zdroj: Instagram.com/shopisabellascloset_ , Instagram.com/honeyandbeau Neviete, ktorá vám lichotí? Spoznajte 4 MAGICKÉ FARBY, pristanú každej žene Strácate sa vo farbách? Doprajte si štyri odtiene, ktoré zvýraznia vašu krásu na počkanie! 23. október 2022 Monika Hanigovská Magazín

23. október 2022 Monika Hanigovská Magazín Neviete, ktorá vám lichotí? Spoznajte 4 MAGICKÉ FARBY, pristanú každej žene Strácate sa vo farbách? Doprajte si štyri odtiene, ktoré zvýraznia vašu krásu na počkanie!

Neviete, aká vám pristane? Máme pre vás dobrá správu! Existuje niekoľko farieb, ktoré potešia každú ženu. Sú to konkrétne štyri farby, vysvetlila Leatrice Eisemanová, výkonná riaditeľka Pantone Color Institute.

„Určité farby lichotia všetkým tónom pleti a farbám vlasov, pretože poskytujú rovnakú rovnováhu tepla a chladu,“ hovorí Eisemanová pre portál Who What Wear.

Ktoré farby sú tak magické, že pristanú každej dáme?

1) Blush – rumelková farba

Rumelková farba by nemala chýbať v žiadnom dámskom šatníku. Je to jemný a pritom zmyselný odtieň. Poznáme ho aj pod názvom blush odtieň. „Je to univerzálne lichotivý odtieň, ktorý zvýrazňuje prirodzene jemné sčervenanie tváre bez ohľadu na tón pleti,“ pripomína Who What Wear. Jemne začervenané líčka boli vždy symbolom zdravia a dievčenskosti, tak prečo si nedopriať takýto look?

2) Baklažánová farba

Vedeli ste, že aj táto farba dokáže podčiarknuť krásu každej dámy? Skúste sa s ňou pohrať a oživiť vaše neutrálne či nevýrazné odtiene. „Uľahčí vám to používať viac farieb bez toho, aby ste to prehnali,“ radí Eisemanová.

3) Červená farba

Táto farba vždy vzbudzovala množstvo emócií. Je to zmyselná a zároveň elegantná farba. No čo je hlavné, pristane každej majiteľke. Doprajte si hneď niekoľko kúskov v žiarivej červenej farbe.

4) Teal farba

Must have zakončuje teal farba. Ide o zmes modrej a zelenej. Zdá sa vám akosi príliš ťažká? Stačí, ak ju skombinujete s tlmenejšími farbami. Výborne vám doplní biele, čierne aj šedé kúsky.

Zdroj: Dnes24.sk