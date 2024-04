4. apríl 2024 ELA Správy Rôzne Nič horšie tu ešte NEBOLO! Podľa meteorológov udrie na Európu MEGA VLNA horúčav Teploty sa môžu v nasledujúcich mesiacoch šplhať poriadne vysoko, tvrdia britskí meteorológovia. A aj predpoveď na najbližšie dni im zrejme dáva za pravdu.

Odborníci upozorňujú, že by tento rok mohol byť tým najteplejším v histórii meraní. Už v apríli na európskom kontinente počítajú s „mega vlnou“ horúčav, informuje denník Mirror.

Podľa meteorológov môžu za takýto teplotný nárast klimatické zmeny. Profesor Adam Scaife navyše upozorňuje, že v roku 2024 krajina pocíti vplyv meteorologického javu El Niño.

„V súlade s ním predpoveď Met Office na rok 2024 ukazuje, že tento rok má silný potenciál byť ďalším rokom lámania rekordov,“ hovorí.

Vysoké teploty

Letné počasie mieri na naše územie a už v priebehu nadchádzajúcich dní dostane teploty poriadne nahor. Teplý by mal byť už víkend a teploty by mali aj naďalej stúpať, informuje iMeteo.sk.

Do konca pracovného týždňa čaká naše územie ešte teplé, jarné počasie, no už v priebehu víkendu dorazí do našej oblasti leto. Teploty by mali stúpať až nad hranicu +25 °C.

Leto príde už v nedeľu

Do začiatku víkendu by sme mali byť vystavení západnému prúdeniu, ktoré k nám prinesie ešte jednotlivé zrážkové vlny. Tie prinesú na Slovensko slabšie zrážky. Očakáva sa preto aj pomerne dosť oblačnosti.

S príchodom víkendu sa začne nad našu oblasť nasúvať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý už na naše územie prinesie stabilnejšie, slnečnejšie a postupne aj teplejšie počasie. Začne sa k nám totiž dostávať teplý vzduch od juhozápadu.

Teploty by už v nedeľu mali prekročiť hranicu letného dňa a maximálne teploty by mohli vystúpiť na juhu Slovenska až na +27 °C.

„Aj na začiatku budúceho týždňa by na našom území malo pokračovať veľmi teplé počasie, ktoré na naše územie prinesie veľa slnečných lúčov a teploty nad hranicou +25 °C,“ dodáva iMeteo.

Zmena počasia by mala na naše územie doraziť najskôr počas utorka, kedy by cez západnú Európu mal začať postupovať studený front.

