Pavel "Hirax" Baričák: V bolesti som napísal svoj prvý román. Zožal veľký úspech

V seriáli Ver si! sa rozprávame s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom.

Spisovateľ a muzikant Pavel „Hirax“ Baričák sa riadi heslom „To, čo robím, tým som“. V rozhovore nám porozprával o osobnom rozvoji a o tom, prečo sú prehry dôležité, ako aj o zdravom sebavedomí.

Bolesť premenil na úspech

Pavel sa venuje písaniu románov a básní, je aj cestovateľom, fotografom a blogerom. Najväčší úspech z jeho tvorby má ale motivačná literatúra.

„Mame som povedal, že nebudem robiť nič, čo ma nebaví,“ spomína Pavel.

Asi by ste nepovedali, že autor úspešných motivačných kníh začínal ako muzikant s experimentálnym metalom. Do cesty mu ale vstúpila bolestivá prekážka. „Priateľka mi po 11-ročnom vzťahu nasadila parohy, rok spávala s mojím kamarátom. Keď som sa to dozvedel, zložilo ma to, spadol som na psychické dno. Asi mesiac som plakal, srdce mi išlo roztrhnúť od žiaľu“ priznal Pavel.

„Keď ale človek dobre uchopí bolesť a to, čo zažíva, tak to dokáže otočiť. V tej bolesti som napísal svoj prvý román. Zožal veľký úspech,“ spomína spisovateľ s tým, že vtedy zase začal písať.

Pavel robieval prednášky zadarmo. Zmenilo sa to ale v momente, kedy od poslucháčky dostal spätnú väzbu, nad ktorou sa zamyslel. „Povedala: "Paľko, ale za toto sa berie v Bratislave aj 10 eur a ty zachraňuješ tých ľudí, lebo chceš zachrániť sám seba.“ To bola neskutočná veta, ktorá ma trafila! Odvtedy som prestal zachraňovať. Pochopil som, že som zodpovedný hlavne sám za seba," dodal.

Prečo sú v našich životoch dôležité aj prehry, sa dozviete vo VIDEO rozhovore (pod článkom).

