Európa sa ešte nespamätala z momentu, keď ruské tanky vstúpili do Ukrajiny, a už sa svetom začalo šíriť znepokojivé video, ktoré ohlasuje nové usporiadanie hraníc. Jeho víziu zdieľal aj poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko na sociálnej sieti Twitter.

Ruský šaman Artur Cybikov v ňom ponúka pohľad na to, kam bude podľa jeho slov smerovať Rusko v tomto roku. Predpovedá pripojenie dvoch amerických štátov k Rusku a prosperujúci rok pre svoju krajinu.

Na video upozornil týždenník Newsweek.

Čo myslel tým „vrátiť“? USA kúpilo územie Aljašky od ruskej vlády v roku 1867. Amerika podpísala a odovzdala druhej strane šek v hodnote na 7,2 milióna dolárov a odvtedy sa stala jedeným zo štátov Spojených štátov amerických. Ak ide o Kaliforniu, ruské väzby sú slabé. Ruskí kolonisti v nej žili začiatkom 19. storočia a to v okolí pevnosti s názvom Fort Ross.

Geraščenko okomentoval video na Twitteri otázkou: „Ruský šaman predpovedá, že USA budú rozdelené v roku 2023, pričom Aljaška a Kalifornia sa pravdepodobne stanú súčasťou Ruska. Rusko bude podľa neho očividne prosperovať (myslím, že vďaka Aljaške a Kalifornii?).“

Artur Cybikov ďalej vo videu vysvetľuje, že Ukrajina je chudobná a dlho trpiaca ako krajina i štát. „Náš sused vstupuje do ruského sveta s hroznými následkami, ale verím, že tam bude mier. Mier príde veľmi skoro a my musíme byť trochu trpezliví a získať psychickú silu.“

Ruský zákonodarca Vjačeslav Volodin už v júli 2022 vyhlásil, že Rusko by sa jedného dňa mohlo pokúsiť získať Aljašku od USA. „Nech si Amerika vždy pamätá: časť jej územia je Rusko – Aljaška,“ povedal vtedy šéf dolnej komory ruského parlamentu. Informovala o tom agentúra Associated Press a ruská agentúra RBC News.

Podľa RBC News sa Volodin zároveň odvolal na návrh podpredsedu Štátnej dumy Piotra Tolstého, že by sa na Aljaške mohlo v tejto veci uskutočniť referendum.

Podľa šamana sa v Rusku neplánujú „žiadne veľké prevraty“, lebo krajina „prešla bodom rozdvojenia a naberá na obrátkach.“ „Naše moderné deti sa dnes rodia do týchto ťažkých podmienok, ale ako povedali filozofi: Ťažké časy dávajú silných ľudí, dobré časy slabých ľudí. Teraz prišli ťažké časy – rodíme silné deti, ktoré zachovajú našu krajinu, náš štát v budúcnosti,“ myslí si šaman.

