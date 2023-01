25 Galéria Instagram.com/chefjenoracz , Instagram.com/platan_gourmet Zdroj: Instagram.com/essenciarestaurantbudapest Michelinské reštaurácie nie sú len pre SNOBOV: Kúsok za hranicami servírujú hlavné jedlo od 10 eur Napriek tomu, že na Slovensku nemáme ani jednu reštauráciu s prestížnym „odznakom kvality“, zážitok na tanieri vám predostrú hneď kúsok za našimi hranicami. 15. január 2023 Monika Hanigovská Magazín

15. január 2023 Monika Hanigovská Magazín Michelinské reštaurácie nie sú len pre SNOBOV: Kúsok za hranicami servírujú hlavné jedlo od 10 eur Napriek tomu, že na Slovensku nemáme ani jednu reštauráciu s prestížnym „odznakom kvality“, zážitok na tanieri vám predostrú hneď kúsok za našimi hranicami.

Vrchol kulinárskeho umenia sa spája nielen s chuťami, ale aj s rôznymi predsudkami. Vraví sa o minimalistických porciách ako pre najmenších, premrštených cenách a špecifickom správaní personálu v rukavičkách.

Ak máte v sebe prirodzenú zvedavosť, milujete jedlo, výnimočné prostredie a atmosféru, nenechajte sa odradiť a pustite sa do ochutnávania. Príjemnou bodkou je cena.

Slovensko na pomyselnej michelinskej mape nie je, ale ocenenia zbiera neďaleké Maďarsko. Vychutnajte si vybrané reštaurácie, kde cena za jedno hlavné jedlo začína od 10 eur a dvanásťchodové menu od 150 eur.

Na terase zámku

Patrí k nim aj reštaurácia Platán Gourmet. Kulinársky výlet môžete spojiť so spoznávaním lákavého okolia. Malebné mesto Tata pôsobí na návštevníkov ako magnet pre svojou architektúru, pamiatky a atmosféru.

Ak sa vyberiete autom z Bratislavy, vyhraďte si približne 80 minút cesty. No stojí to za to! Tamojšiu reštauráciu s dvoma michelinskými hviezdami vedie šéfkuchár Istvám Pesti. Snaží sa hosťom dokázať, že aj vidiecka reštaurácia môže byť tak dobrá, ako najexkluzívnejší podnik v Budapešti. Ako vyzerá kulinársky zážitok v Platán Gourmet?

Večer sa začína aperitívom a občerstvením na terase pod zámkom. No aby bol zážitok ešte intenzívnejší, zamestnanci reštaurácie potom uvedú hostí do priestrannej pivnice s pôsobivou valenou klenbou a štyrmi stolmi, z ktorých bude výhľad na otvorenú kuchyňu.

Konzument má na výber desaťchodové alebo dvanásťchodové menu v pevne stanovených cenách 147 eur alebo 164 eur. Počas väčšieho hodovania sa podáva zverina, kačka, malé „jednohubky“ pripravené kombináciou netradičných surovín na povzbudenie chuti, najdrahší steak na svete známy ako wagyu či napríklad esterházy omáčka.

S láskou a príjemnou cenou

Ako to vyzerá, keď podnik vedie portugalský šéfkuchár a jeho zákonitá polovička pôvodom z Maďarska? Veľmi chutne, útulne a za prijateľné ceny. Taká je Essência s jednou michelinskou hviezdou. Čo ponúka?

„Vyberáte si z portugalského alebo maďarského alebo degustačného menu, ktoré spája oboje – doslova to najlepšie z oboch svetov. Jedlá sú vyvážené a elegantné a Tiago je veľmi obratný, pokiaľ ide o korenie a rovnováhu,“ chvália michelinskí odborníci spolumajiteľa a zároveň aj šéfkuchára v jednej osobe.

Hlavné jedlo začína po prepočte približne od 10 eur do 18 eur.

Vychutnajte si ďalšie reštaurácie, ktoré získali michelinskú hviezdu!

