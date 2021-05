Od Antarktídy sa odlomil najväčší ľadovec na svete!

Od Antarktídy sa odlomil ľadovec s veľkosťou približne 4 320 kilometrov štvorcových, v súčasnosti je najväčší na svete, uviedla v stredu Európska vesmírna agentúra (ESA). Informuje o tom agentúra DPA.

Ľadovec vo Weddellovom mori známy ako A-76 spozorovali na najnovších snímkach zachytených družicovou misiou Sentinel-1 z programu Copernicus. Dĺžkou približne 170 kilometrov a šírkou 25 kilometrov je ľadovec o trochu väčší než španielsky ostrov Malorka.

Najväčším zaznamenaným ľadovcom bol predtým ľadovec s označením A-32A s odhadovanou rozlohou 3 880 kilometrov štvorcových. Lokalizovali ho tiež vo Weddellovom mori.

Ľadovec A-74, ktorý sa odlomil od Antarktídy vo februári tohto roka, mal rozlohu len 1 270 kilometrov štvorcových – teda ako americké mesto Los Angeles.

#ImageOfTheDay



A new #iceberg, referenced as #A76, has calved in the Weddell Sea in #Antarctica 🇦🇶



According to @usnatice, it is currently the largest iceberg in the world, with approx. 160 km in length and 26 km in width



⬇️@CopernicusEU #Sentinel1🇪🇺🛰️image acquired on 14 May pic.twitter.com/UCGawpMgt9