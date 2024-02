5. február 2024 Jakub Forgács Krimi Opitú tínedžerku mali ZNÁSILNIŤ vlastní kamaráti: Medzi obvinenými sú aj DETI Na juhu Banskobystrického kraja došlo k desivej udalosti. Podľa slov očitého svedka sa malo všetko odohrať v špine a neporiadku.

Na juhu Banskobystrického kraja došlo k desivej udalosti. Partia kamarátov mala podľa portálu Noviny.sk zneužiť iba 17-ročnú študentku z okresu Lučenec, s ktorou sa navyše mesiace poznali. „V to popoludnie spolu popíjali. Využili zrejme to, že tínedžerka bola opitá,“ uviedol portál s tým, že všetci sú už obvinení.

Ešte šokujúcejšie však je, že dvaja z obvinených sú podľa Noviny.sk neplnoletí.

Zneužitá v špine

Po tom, ako štvorica podľa portálu popíjala na autobusovej stanici, prešla krížom cez železničnú trať. Všimol si ju svedok, ktorý pre TV JOJ prehovoril o tom, že tínedžerka bola veľmi opitá a partia ju zatiahla do kríkov „medzi špinu a neporiadok“. „Do tej jamy ju zobrali na spodku. Nevidel som, čo sa tam robilo, ale keď vychádzali, tak jeden si gate napravoval,“ opísal svedok.

Ako uvádzajú Noviny.sk, dievča nechali ležať na zemi, odišli a ono potom dezorientované a celé od blata blúdilo, až kým nenašlo svoju rodinu. Potom náhle odpadlo. „Zavolali záchranku a policajtov. Zaviezli ju do nemocnice a tam hneď ona povedala aj lekárom, že bola zneužitá,“ uviedla mama poškodenej.

Dievčaťu chýbala spodná bielizeň aj kabelka s dokladmi, pričom všetko našli policajti na mieste.

Trojica obvinených

Podozrivých podľa portálu policajti zadržali. „V tomto prípade bolo vznesené obvinenie trom osobám za zločin znásilnenia spáchaný v spolupáchateľstve. Jednej osobe bolo navrhnuté väzobné stíhanie,“ informovala Michaela Taglíberová, prokurátorka Okresnej prokuratúry Lučenec.

Najstarší z obvinených má podľa portálu 19 a najmladší iba 14 rokov. „Jaroslava (19), ktorý bol v minulosti už štyrikrát súdne trestaný aj za násilnú trestnú činnosť, zobral sudca do väzby. Sťažnosť nepodal, no tvrdil, že nič neurobil. Prípad budú naďalej vyšetrovať,“ píšu Noviny.sk.

Nespáva a nejedáva

„My sme z toho šokovaní, hlavne dcéra. Nespáva, nejedáva. V noci k nej vstávam, podávam jej lieky,“ priblížila mama poškodenej.

Po traumatickom zážitku prestala tínedžerka chodiť do školy a podľa Noviny.sk komunikuje iba s rodinou, ktorá zvažuje, že navštívia psychológa, aby sa s tým dievča vyrovnalo. „Ona sa proste začala hanbiť – za to, čo sa jej stalo. My dávame našim deťom dobrú výchovu. Musia dodržiavať, čo im prikážeme. Pochybila jedine s tým alkoholom,“ uviedla mama dievčaťa. „To, že sa moja dcéra opila, sa stalo každému. Aj my sme boli mladí. Čo ma ale najviac bolí je to, že oni sa poznali . Napriek tomu jej neboli oporou, ale znásilnili ju a nechali ju tam,“ dodal otec poškodenej.

