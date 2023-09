Ostrý KONFLIKT dvoch profesionálok v obľúbenej módnej šou: Myslela som, že jej jednu VRAZÍM!

Monika resp. Moňa, prostoreká podnikateľka s talianskou módou, je televíznym divákom dobre známa aj z jojkárskej šou Bez servítky.

Katka, ktorá má na Instagrame taktiež tisíce sledovateľov, sa uvádza ako módna expertka a venuje sa reorganizácii šatníkov a „style“ poradenstvu.

Najprv sa zdalo, že sa budú rešpektovať, potom to ale prišlo. Ako opisuje konflikt Jojka, Moňa sa opovážila skritizovať Katkin outfit. „Ja mám radšej kombinovať nekombinovateľné. Kvety, citróny, oranžová, červená do toho,“ vysvetlila Katka, ktorá sa nechcela nechať poúčať.

„Len to sa ti nekamaráti,“ prišla ďalšia reakcia od Moniky. „Ale kamaráti,“ nedala sa Katka. „Nie, vôbec. To nie, že v mojom oku. To je dané. Lebo potom to vyzerá trošku cirkusovo,“ zhodnotila Monika.