4. február 2022 han Šport Otvárací ceremoniál zimnej olympiády je v plnom prúde: TAKTO zaujali Slováci! FOTO Jedným z dvojice slovenských vlajkonosičov na piatkovom otvorení XXIV. zimných olympijských hier v Pekingu je hokejista Marek Hrivík. Druhou sánkarka Katarína Šimoňáková.

V Pekingu sa zopakuje novinka z Tokia, keď v rámci politiky rodovej rovnosti, ktorú presadzuje Medzinárodný olympijský výbor (MOV), majú v každej výprave právo niesť vlajku spoločne muž a žena.

Tridsaťročný útočník tak niesol slovenskú vlajku spolu so sánkarkou Katarínou Šimoňákovou. „Veľmi si to cením, je to pre mňa pocta. Vážim si to a budem sa snažiť si tu užiť. Dozvedel som sa to len pred pár dňami, takže si to ešte musím nejako naplánovať. Sám uvidím, aké to bude,“ povedal po prvom tréningu slovenských hokejistov v National Indoor Stadium v Pekingu.

Pár minút po 14.00 nášho času vyšli na plochu Národného čínskeho štadióna aj slovenskí športovci. Naša výprava pozostáva z 50 športovcov a presne 25 má pod piatimi kruhmi premiéru.

Naši športovci zaujali vkusnými bielymi bundami a modrými nohavicami. Samozrejme, na tvárach každého nechýbal respirátor.

