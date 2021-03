Zdroj: TASR/Martin Baumann Pellegrini: Ministri, ktorí už podali demisiu, by sa nemali vracať do novej vlády Pellegrini vyzval všetkých ministrov, ktorí už demisiu podali, aby sa neuchádzali o posty v zrekonštruovanej vláde. 29. marec 2021 Politika

Demisia totiž nemôže slúžiť ako nástroj politického vydierania. Vyhlásil to expremiér a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini.

Prezidentka Zuzana Čaputová by mala podľa neho vyjednávať o podobe budúceho kabinetu. Pellegrini skonštatoval, že ministri by sa mali za uplynulý mesiac vzdať platu.

Nástroj vydierania?

Je podľa neho zároveň absurdné, že sa do vlády vracajú lídri Igor Matovič (OĽANO) a Richard Sulík (SaS), ktorí túto krízu vyvolali a urážajú sa.

Pellegrini vyzval všetkých ministrov, ktorí už demisiu podali, aby sa neuchádzali o posty v zrekonštruovanej vláde. „Demisia nemôže slúžiť len ako nástroj vydierania alebo nejakej politickej taktiky,“ skonštatoval na pondelkovej tlačovej konferencii. Upozornil na to, že ministri predviedli dehonestáciu inštitútu demisie.

Kým prezidentka nevymenuje nového premiéra, má podľa Pellegriniho možnosť s budúcim šéfom kabinetu vyjednávať o tom, koho si vie alebo nevie predstaviť v budúcej vláde.

Výzva pre Čaputovú

Požiadal ju, aby to využila tak, ako to využil exprezident Andrej Kiska pri menovaní Pellegriniho za predsedu vlády. „Bol by som veľmi rád, keby prezidentka prevzala iniciatívu,“ skonštatoval. Pokiaľ Čaputová neodovzdá menovací dekrét nastupujúcemu premiérovi, môže mu dávať podľa Pellegriniho svoje požiadavky.

„Toto nie je žiadna nová vláda, je to iba druhá vláda Igora Matoviča, pretože nevyvodil voči sebe politickú zodpovednosť za svoje zlyhanie, naopak, ide zastávať jednu z kľúčových pozícií so zásadným vplyvom na všetky rezorty,“ skonštatoval Pellegrini.

Odchod Matoviča z kresla premiéra je podľa Pellegriniho dobrou správou pre občanov. Myslí si, že nikdy nemal dostať šancu pokúsiť sa riadiť krajinu.

Neodborný Matovič

Príchod Matoviča na post ministra financií označil za veľmi zlú správu, pretože riadiť rezort bude človek, ktorý na to nemá podľa neho žiadnu odbornosť ani kompetencie. Minister financií musí totiž vyrokovať čerpanie prostriedkov z plánu obnovy pre Slovensko.

Matovič sa má pre vyriešenie koaličnej krízy na poste premiéra vymeniť s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO). Pellegrini si myslí, že obaja budú v skutočnosti fungovať vo svojich pôvodných funkciách.

Hegera ako nového designovaného premiéra prijala okrem OĽANO a Sme rodina aj strana Za ľudí. Strana SaS oznámila, že Hegerovu ponuku prijíma a je pripravená vrátiť sa do vlády. Prezidentka Hegera prijme v pondelok o 16.30 h.

