Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Pellegrini: SaS a Kollár chcú predĺžiť AGÓNIU Hegerovej vlády, je to VÝSMECH ľuďom Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová poukázala na potrebu politických rokovaní, aktuálne sa podľa jej slov nedajú robiť rýchle kroky. 20. december 2022 Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Líder mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini tvrdí, že SaS sa snaží s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom nájsť novú väčšinu v parlamente pre vládu Eduarda Hegera (OĽANO). Predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová nevie o takýchto rokovaniach. Odmieta účasť SaS v zrekonštruovanej vláde, no nevylučuje jej podporu.

Pellegrini: Je to výsmech ľuďom

„SaS a Boris Kollár sa snažia nájsť novú väčšinu a predĺžiť agóniu Hegerovej vlády. Je to výsmech ľuďom, ktorí si želajú predčasné voľby,“ uviedol Pellegrini na sociálnej sieti.

„Nevylučujeme, že ak bude vláda, v ktorej budú noví ministri alebo ministri, ktorým budeme vedieť dôverovať, že by sme na štart vládu podporili,“ povedala s tým, že by jej dodali hlasy na vyslovenie dôvery v NR SR. Podľa jej slov by však SaS ostala v opozícii.

Potreba rokovaní

Poukázala na potrebu politických rokovaní, aktuálne sa podľa Zemanovej nedajú robiť rýchle kroky. Neprekážalo by jej, keby k rozhodnutiu došlo v januári. „Nech dovtedy vládne poverená vláda a nech tí, ktorí majú možnosť konať, pripravia návrh a predostrú ho parlamentným stranám,“ uviedla. „Myslím si, že je ešte krátky čas na to, aby sme mohli zhodnotiť, ako sa situácia vyvinie,“ dodala. Poukázala na odchod občiansko-demokratickej platformy z klubu OĽANO a očakávaný snem hnutia.

Čo sa týka štátneho rozpočtu, Zemanová uprednostňuje predloženie nového návrhu, ktorý už bude obsahovať pripomienky politických parlamentných strán.

