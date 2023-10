7 Galéria Zdroj: PMI PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PREDSTAVIL V ATÉNACH NOVÚ INICIATÍVU IQOS TOGETHER X Spoločnosť Philip Morris International (PMI) oslavuje viac ako 27 miliónov dospelých, ktorí sa rozhodli skoncovať s cigaretami. Vyzýva ostatných, aby sa zapojili do spoločného celosvetového úsilia, v ktorom sú cigarety minulosťou. 20. október 2023 Tlačové správy

20. október 2023 Tlačové správy PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PREDSTAVIL V ATÉNACH NOVÚ INICIATÍVU IQOS TOGETHER X Spoločnosť Philip Morris International (PMI) oslavuje viac ako 27 miliónov dospelých, ktorí sa rozhodli skoncovať s cigaretami. Vyzýva ostatných, aby sa zapojili do spoločného celosvetového úsilia, v ktorom sú cigarety minulosťou.

7 Galéria Zdroj: PMI

Spoločnosť Philip Morris Slovakia na podporu misie vytvoriť svet bez dymu a oslavu viac ako 27 miliónov užívateľov* zariadenia na nahrievanie tabaku, ktorý je medzi dospelými fajčiarmi celosvetovou jednotkou*, uvádza platformu IQOS Together X. Ide o uznanie miliónov dospelých užívateľov IQOS na celom svete, ktorí sa rozhodli skoncovať s cigaretami a prejsť na lepšie alternatívy, než pokračovať vo fajčení.

Záväzkom PMI je informovať dospelých fajčiarov a tých, ktorým na nich záleží, o existencii lepších, bezdymových alternatívach. Ich cieľom je povzbudzovať fajčiarov, aby na tieto alternatívy prešli, pokiaľ nechcú alebo nevedia prestať fajčiť.

Sila voľby a zážitky

IQOS TOGETHER X vyzdvihuje silu voľby a ponúka zážitky, ktoré si vybrali dospelí spotrebitelia. Iniciatíva sa v priebehu polroka rozvíjala na trhoch po celom svete a našla odozvu u spotrebiteľov. Vrcholom bola ponuka vybraných zážitkov, ktoré si zvolili spotrebitelia na globálnom podujatí v Aténach. IQOS Together X bol navrhnutý tak, aby zapojil rastúcu komunitu dospelých, ktorí svojím rozhodnutím skoncovať s cigaretami urýchlia nástup bezdymovej budúcnosti.

Podujatie IQOS Together X sa konalo 29. septembra 2023 v Ellinikon Park v gréckych Aténach a spojilo tisícky členov komunity IQOS z 19 krajín z celého sveta: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Litva, Severné Macedónsko, Filipíny, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Švajčiarsko. Transformácia spoločnosti Philip Morris International – a jej snahy urýchliť koniec predaja cigariet – sa veľmi dobre spája s transformáciou Ellinikon Park, keďže obe využívajú inovatívne riešenia smerujúce k lepším alternatívam, ktoré sú odpoveďou na výzvy skutočného sveta.

Zdroj: PMI

Úspechy a iniciatívy PMI v oblasti podpory dospelých fajčiarov urobiť lepšiu voľbu:

• S cieľom úplne ukončiť predaj cigariet, spoločnosť PMI od roku 2008 investovala viac ako 10,5 miliárd USD do vývoja, vedeckého výskumu a komercializácie inovatívnych bezdymových výrobkov pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení.*

• PMI je jediným popredným výrobcom tabaku a tabakových výrobkov, ktorý sa verejne zaviazal postupne vyradiť cigarety.

• Bezdymové výrobky PMI sú v predaji na 80 trhoch, pričom PMI odhaduje, že na celom svete tieto bezdymové výrobky PMI používa približne 27,2 miliónov dospelých.*

• Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (U.S. Food and Drug Administration – FDA dňa 7. júla 2020 schválil predaj produktu IQOS ako tabakového výrobku s modifikovaným rizikom s informáciami o zníženej expozícii [voči škodlivým látkam].*

• V roku 2020 Grécko na základe vedeckého posúdenia kompetentných úradov vytvorilo regulačnú cestu na povolenie používať vyhlásenia týkajúce sa zdravia. Jedno takéto tvrdenie bolo schválené pre Systém na nahrievanie tabaku (THS), komerčne uvádzané na trhu ako IQOS.*

K 30. júnu 2023 celkový počet dospelých fajčiarov IQOS1 v Českej republike (ČR) a na Slovensku dosiahol približne 940-tisíc, z toho približne 680-tisíc dospelých užívateľov prešlo výhradne na IQOS a prestalo fajčiť. Celkový počet dospelých užívateľov IQOS3 v ČR sa zvýšil na približne 630-tisíc, počet dospelých užívateľov IQOS4 na Slovensku narástol na približne 310-tisíc.*

* Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

1. Zdroj: Správa o tržbách PMI za druhý štvrťrok 2023 [PMI Q2 2023 Earnings Release].

2. Zdroj: Globálny odhad PMI súhrnného predaja všetkých jednotiek nahrievaného tabaku k júnu 2023 (okrem Číny a Spojených štátov amerických).

3. Zdroj: Správa o tržbách PMI za druhý štvrťrok 2023 [PMI Q2 2023 Earnings Release].

4. Zdroj: Správa o tržbách PMI za druhý štvrťrok 2023 [PMI Q2 2023 Earnings Release].

5. Zdroj: TLAČOVÁ SPRÁVA ÚRADU FDA: „Úrad FDA povoľuje predaj IQOS systému na zahrievanie tabaku s informáciami o ‚zníženej expozícii‘ [voči škodlivým látkam]. 7. júla 2020. https://www.fda.gov/…-information

6. Zdroj: Grécky národný akčný plán proti fajčeniu, L.4633/2019. November 2019. https://www.kodiko.gr/…os-4633-2019

7. Odhadovaný počet dospelých užívateľov IQOS, ktorí počas posledných siedmich dní použili nahrievané tabakové výrobky PMI (TEREA, HEETS a Fiit). Vyššie uvedené údaje o dospelých užívateľoch IQOS odrážajú odhady spoločnosti Philip Morris, ktoré sú založené na tvrdeniach spotrebiteľov a štatistických hodnoteniach na základe vzorke s priemernou chybou +/-5 % pri 95% intervale spoľahlivosti. Presnosť a spoľahlivosť údajov o dospelých užívateľoch IQOS sa môžu líšiť v závislosti na individuálnej vyspelosti trhu a dostupnosti informácií. Zdroj: Interné odhady

8. Odhadovaný počet dospelých užívateľov IQOS, ktorých denná individuálna spotreba nahrievaných tabakových výrobkov predstavuje celkovú dennú spotrebu tabaku za posledných sedem dní, z ktorých aspoň 70 % tvoria nahrievané tabakové výrobky PMI (HEETS, TEREA a Fiit).

9. Zdroje: Panel dospelých užívateľov IQOS, interné odhady Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o.

10. droje: Panel dospelých užívateľov IQOS, interné odhady Philip Morris ČR a.s. a Philip Morris Slovakia s.r.o.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: PMI