19. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Počasie v piatok prinesie PRUDKÚ zmenu: Hrozia silné BOLESTI hlavy! Počasie sa po oteplení opäť vracia k zimnému charakteru. Zmena však môže byť pre viacerých ľudí poriadne nepríjemná.

Uplynulé hodiny priniesli prudké zmeny počasia. Dorazilo k nám výrazné oteplenie a dážď. Už počas noci sa začalo opäť ochladzovať a zima sa vracia.

„Zmena, ktorá však teraz prichádza aj na naše územie je v porovnaní so včerajším dňom veľmi výrazná a to až tak, že meteosenzitívni ľudia to dnes budú pociťovať predovšetkým na bolesti hlavy,“ upozorňuje server iMeteo.sk.

Čo spôsobuje?

Atmosférický tlak sa mení v závislosti od počasia a nadmorskej výšky. Vzostup atmosferického tlaku je často spojený s jasným, slnečným počasím, zatiaľ čo pokles tlaku nastáva predovšetkým počas búrok a daždivého počasia.

Vzostup atmosferického tlaku môže spôsobiť rozšírenie alebo zúženie krvných ciev v hlave. „Tlakové zmeny môžu tiež ovplyvniť uvoľňovanie rôznych chemických látok v mozgu, vrátane neurotransmiterov, ktoré môžu vyvolať bolesť hlavy,“ vysvetľuje iMeteo.sk s tým, že zmeny v atmosferickom tlaku môžu ovplyvniť prínosové dutiny, spôsobiť ich opuchnutie alebo zúženie, „čo vedie k bolestiam hlavy z tlaku, najmä v oblasti čela a očí.“

„Bolesť hlavy spôsobená zmenami atmosferického tlaku je známa ako "migréna spôsobená počasím“ alebo „barometrická migréna“. Vysvetlenie spočíva v tom, ako náš mozog reaguje na zmeny tlaku. Atmosferický tlak vplýva hneď na niekoľko aspektov," dodáva portál.

Pripravte sa na zmeny

Pokiaľ ste na zmeny tlaku citliví, nemali by ste zabudnúť na tabletku proti bolesti. Ešte včera totiž počasie ovplyvňovala brázda nižšieho tlaku s tlakom okolo 995 hPa.

Už dnes však nad Nemeckom mohutnie tlakový výš. V jej strede dosahuje tlak 1030 hPa a výbežok tejto tlakovej výše sa začne dopoludnia natláčať aj nad Slovensko.

„Tlak stúpa na našom území už od včerajšieho večera a bude stúpať až do nedele. Dnes sa napríklad v Bratislave dostane z 1000 hPa na 1025 hPa, čo je výrazný vzostup a podobne to bude aj na zvyšku územia, kde tlak stúpne o 20 až 30 hPa,“ píše iMeteo.sk.

Výrazný vzostup tlaku tak dnes môže spôsobovať nepríjemné bolesti hlavy. Tlak sa na Slovensku stabilizuje až v sobotu počas dňa.

