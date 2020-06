7. jún 2020 Správy Zo Slovenska Podľa Moniky Beňovej chce Pellegrini zo Smeru odísť: Išla by s ním?

Europoslankyňa a smeráčka sa vyjadrila k medializovanému napätiu medzi Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim.

Zdroj: TASR

Predseda Smeru-SD Robert Fico a podpredseda Peter Pellegrini by sa mali stretnúť a diskutovať o situácii v strane. Uviedla to europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD) v relácii Na telo v televízii Markíza. Žiada tiež členov predsedníctva, aby vytvorili priestor na diskusiu.

Zmena vedenia

Europoslankyňa je presvedčená, že podľa svojich vyhlásení Pellegrini nemá záujem o vnútrostranícku diskusiu a zo strany chce odísť. Tvrdí, že v Smere-SD by sa malo vymeniť vedenie. V krajských a okresných štruktúrach sú podľa Beňovej ľudia, ktorí by mohli kandidovať na post predsedu Smeru-SD. Konkrétne meno však neuviedla. „Nebudem hovoriť o personálnych nomináciách, nebolo by to fér.“ Beňová neuvažovala ani nad tým, že by odišla do prípadnej novozaloženej strany Pellegriniho.

Progresívci miesto Smeru?

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) skonštatovala, že pre Slovensko by bolo najlepšie, keby Smer-SD skončil. „Nevidím rozdiel medzi tým, kto páchal najväčšie kauzy uplynulých rokov, teda Ficom a submisívnou dvojkou Pellegrinim, ktorý sa na to celé roky potichu prizeral,“ poznamenala. Myslí si tiež, že do ľavicového spektra by mohlo nastúpiť mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS).

Sociálna demokracia má miesto na politickej scéne, povedala poslankyňa Národnej rady SR Anna Záborská (OĽaNO) s tým, že si nevie predstaviť, že by Smer-SD nahradilo PS. „Je ťažké si predstaviť očistu strany, ale nemyslím si, že sociálna demokracia by mala zaniknúť.“

Beňová poznamenala, že Smer-SD sa nestaral do odchodu Ľubomíra Galka z SaS, takže by bola rada, ak by situácia v strane ostala ich diskusiou.

Chcete mať vždy po ruke informácie zo Slovenska či zo sveta? Sledujte Facebook Dnes24.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR