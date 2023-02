Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Podľa prieskumu majú vodiči elektromobilov NAJNIŽŠIE IQ! Na akom aute jazdíte vy? To, na akom aute niekto jazdí, o ňom môže všeličo vypovedať. Podľa najnovšieho prieskumu napríklad aj to, ako je inteligentný. 4. február 2023 Technológie

4. február 2023 Technológie Podľa prieskumu majú vodiči elektromobilov NAJNIŽŠIE IQ! Na akom aute jazdíte vy? To, na akom aute niekto jazdí, o ňom môže všeličo vypovedať. Podľa najnovšieho prieskumu napríklad aj to, ako je inteligentný.

Britská organizácia Scrapecarcompa­rison uskutočnila zaujímavý prieskum. Viac ako 2-tisíc vodičom dala vypracovať IQ test. Následne ich výsledky rozdelila do prehľadných tabuliek a priniesla priemerné IQ vodičov rozdelené do niekoľkých kategórií.

Ako pripomenula organizácia, približne dve tretiny bežnej populácie majú hodnotu IQ od 85 do 115, pod 70 a nad 130 bodov je to len 2,5 percenta populácie. Spriemerované výsledky testov potom dali do súvisu so značkou auta, jeho farbou a typom pohonu. Do štúdie sa dostalo 22 automobilových značiek.

Z prieskumu vyplynulo, že najvyššie priemerné IQ majú majitelia bielej Škody s benzínovým pohonom.

Majitelia elektromobilov „pohoreli“

„Napriek tomu, že vodiči elektromobilov sa snažia pomôcť životnému prostrediu a chrániť budúce generácie (Inteligentné rozhodnutie. Sme si istí, že väčšina bude súhlasiť), podľa nášho výskumu sa ukázalo, že inteligentnejší sú vodiči na autách s benzínovým motorom,“ píše Scrapecarcompa­rison.

Pravdou je, že vodiči benzínových áut dosiahli priemerné IQ na úrovni 94,35. Za nimi to boli majitelia hybridných áut (93,89) a naftových (92,91). Posledné miesto tak patrí majiteľom elektromobilov, keď dosiahli priemernú úroveň IQ 90,19 bodov.

V prieskume sa zamerali aj na farbu. Vodiči bielych áut dosiahli na priemernú hodnotu IQ na úrovni 95,71. Nasledovali sivé (94,97), červené (94,88), modré (93,60) a strieborné autá (92,67). Posledné miesto patrilo majiteľom zelených áut s priemerným IQ 88,43 bodov.

Výsledky prieskumu ukázali, že najvyššie priemerné IQ dosiahli vodiči áut značky Škoda (99 bodov) Na druhom mieste sú vodiči Suzuki (98,09) a TOP 3 uzatvárajú majitelia Mini (97,79). Na chvoste rebríčka sú vodiči na autách Land Rover (88,58).

Poradie Značka Priemerné IQ 1. Škoda 99 2. Suzuki 98.09 3. Peugeot 97.79 4. Mini 97.41 5. Mazda 95.91 6. Toyota 95.76 7. Vauxhall 95.11 8. Mercedes Benz 94.74 9. Nissan 94.71 10. Seat 94.71 11. Citroen 94.29 12. Hyundai 93.52 13. Renault 93.41 14. Audi 93.25 15. Kia 93.01 16. Honda 92.88 17. Ford 92.75 18. Volvo 92.40 19. Volkswagen 92.25 20. BMW 91.68 21. Fiat 90.14 22. Land Rover 88.58

Zaujímavým detailom je fakt, že vyššie priemerné IQ dosiahli majitelia bez personalizovanej poznávacej značky (94,15 bodov). Naopak, vodiči s personalizovaným EČV dosiahli úroveň 91,95 bodov.

