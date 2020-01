31. január 2020 Regióny Podozrenie na koronavírus v Žiline: Dvaja pacienti sú už izolovaní

Muži prišli na recepciu žilinskej nemocnice s tým, že boli v Číne a majú príznaky. Aktuálne sú už v izolácii v nemocnici v Martine.

Zdroj: TASR

Dvaja Slováci s podozrením na koronavírus, ktorých previezli zo Žiliny do Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), sú izolovaní v samostatnej časti Kliniky infektológie a cestovnej medicíny. Podľa Kataríny Kapustovej z úseku generálneho riaditeľa UNM boli obaja muži pracovne tri týždne v Číne, asi 1500 kilometrov od epicentra epidémie koronavírusu.

,,Prileteli cez Šanghaj do Frankfurtu nad Mohanom, odkiaľ pricestovali na Slovensko autom. Počas letu pociťovali malátnosť, škrabanie na priedušnici a nechali sa už vo Frankfurte prezrieť zdravotníkom. Pretože nevykazovali závažné známky akútneho respiračného ochorenia, odporučili im cestovať domov a dať sa dovyšetrovať. Po príchode do Žiliny navštívili urgentný príjem. Odtiaľ ich, vzhľadom na cestovateľskú anamnézu, transportovali za prísnych karanténnych podmienok do UNM," doplnila Kapustová.

Muži sú v karanténe a majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať iných pacientov. ,,Ich hospitalizácia je pod prísnymi karanténnymi opatreniami. Obom mužom odobrali vzorky krvi, ktoré budú transportované do špeciálnych laboratórií v Berlíne, kde ich otestujú na koronavírus. Muži aktuálne javia iba známky ľahkej virózy, nemajú horúčku a nevyžadujú si intenzívnu liečbu," dodala Kapustová.

Obaja muži prišli vo štvrtok do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline. ,,Na recepcii povedali, že boli v Číne a majú príznaky. Sestra to vyhodnotila ako podozrenie na koronavírus. Okamžite ich uzavreli vo vstupnej miestnosti, kde boli izolovaní a neprišli do kontaktu s inými pacientmi," povedala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková s tým, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil ich prevoz do UNM.

