3. máj 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Politik sledoval porno v parlamente, jeho vysvetlenie pobaví: Na vine je TRAKTOR! Konzervatívny poslanec neodolal stránkam s erotikou priamo na rokovaní. Svoj čin oľutoval, no vysvetlil ho svojsky. Všetko vraj spôsobil poľnohospodársky stroj.

Témou číslo jedna je v Spojenom kráľovstve aktuálne škandál poslanca Neila Parisha. Konzervatívec sa dostal na titulky všetkých plátkov po tom, ako sa prevalilo, že počas zasadnutia v Dolnej snemovni britského parlamentu sledoval na telefóne pornovideá.

Hoci Parish najprv toto tvrdenie popieral, po niekoľkých dňoch sa priznal a následne sa vzdal svojho poslaneckého mandátu. Prečo počas rokovania brázdil po porno stránkach, vysvetlil po svojom.

Zaujímal ho traktor

„(Stalo sa to) vo chvíli šialenstva a bolo to absolútne nevhodné… nebudem to obhajovať,“ vysvetlil 65-ročný Parish v rozhovore, počas ktorého oznámil svoju rezignáciu. Pre stanicu BBC tiež ozrejmil, ako sa na stránky pre dospelých vlastne dostal.

Parish, známy tým, že v minulosti spravoval rodinnú farmu, sa vraj snažil vygoogliť traktor. Keď zadal do vyhľadávača model s názvom Dominator, nasmerovalo ho to na stránky s erotickým obsahom.

Politik priznal, že hoci na porno web sa najprv dostal omylom, následne sa naň úmyselne vrátil.

„Dostal som sa na inú webovú stránku, ktorá mala veľmi podobný názov. Chvíľu som ju sledoval, čo som nemal robiť. No môj zločin, môj najväčší zločin, je to, že som sa na stránku úmyselne vrátil aj druhýkrát,“ povedal otvorene. Konzervatívny poslanec sa v rozhovore kajal a uviedol tiež, že šlo o obrovskú chybu, s ktorou bude musieť žiť do konca života.

Vyvolal doplňovacie voľby

Parish bol zástupcom volebného obvodu Tiverton and Honiton na juhozápade Anglicka. V dôsledku jeho vystúpenia z parlamentu sa v tomto obvode, ktorého obyvatelia si doteraz vždy zvolili poslanca z Konzervatívnej strany, budú konať doplňovacie voľby.

Vládna Konzervatívna strana v piatok večer Parisha dočasne vylúčila zo svojich radov. Parish sa sám nahlásil v piatok popoludní parlamentnému splnomocnencovi pre dodržiavanie straníckej disciplíny.

Jeho priznaniu predchádzali niekoľkodňové špekulácie o tom, kto sa takéhoto správania dopustil. Prvé obvinenia zo strany kolegyne, ktorá vedľa poslanca v Dolnej snemovni sedela, sa objavili v utorok 26. apríla s tým, že britský parlament je mizogýnne prostredie.

