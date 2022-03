Zdroj: TASR/AP Posila ruskej ofenzívy na Ukrajine: Moskva naverbovala 40-tisíc sýrskych bojovníkov Nemá ísť o dobrovoľníkov, nakoľko Rusko prislúbilo Sýrčanom za ich služby plat i ďalšie benefity. 15. marec 2022 Správy Zo zahraničia

15. marec 2022 Správy Zo zahraničia Posila ruskej ofenzívy na Ukrajine: Moskva naverbovala 40-tisíc sýrskych bojovníkov Nemá ísť o dobrovoľníkov, nakoľko Rusko prislúbilo Sýrčanom za ich služby plat i ďalšie benefity.



Rusko získalo už vyše 40 000 sýrskych ozbrojencov, ktorí majú byť nasadení do bojov na Ukrajine za prísľub „platu a určitých výhod“. Informoval o tom v noci z pondelok na utorok denník The Guardian s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.

Za plat a benefity

„Dosiaľ sa do vojenskej služby prihlásilo viac ako 40 000 bojovníkov (zo Sýrie),“ ktorí majú Moskve pomáhať v pokračujúcej ofenzíve voči Ukrajine, uvádza SOHR. Organizácia dodáva, že nejde o dobrovoľníkov, nakoľko im Rusko prisľúbilo za ich služby plat i ďalšie benefity.

SOHR, ktoré roky informuje o vojnových udalostiach v Sýrii, uviedlo, že zatiaľ neboli vyslaní na front na Ukrajinu nijakí sýrski bojovníci, avšak približne 400 z nich sa zúčastňuje na vojenskom výcviku v táboroch v Rusku neďaleko ukrajinských hraníc.

Nábor

Nábor bojovníkov prebieha podľa SOHR v mestách Damask a Aleppo prostredníctvom rôznych sýrskych vládnych štruktúr, ktoré už roky využíva ruská armáda v Sýrii.

Ruské sily už roky bojujú v sýrskej občianskej vojne na strane režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada proti povstalcom, pripomína britský denník.



