Posledné PRIESKUMY sú poriadne ZAMOTANÉ: Jeden favorizuje Pellegriniho, ďalší Korčoka

Druhé kolo prezidentských volieb sa blíži a už o niekoľko dní sa rozhodne, kto sa stane novou hlavou štátu. Pár hodín pred moratóriom sme pre vás zozbierali prehľad všetkých prieskumov, ktoré agentúry zverejnili v stredu 3. apríla.

Minimálny rozdiel

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Peter Pellegrini s podporou 50,8 percenta hlasov voličov.

Ivan Korčok by získal 49,2 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza.

Prieskum sa realizoval v období od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1 015 respondentov vo forme osobných rozhovorov.

Na svete sú však aj ďalšie prieskumy, ktoré „prehadzujú“ poradie kandidátov.

Bude to tesné

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok so ziskom 51,7 percenta hlasov voličov.

Peter Pellegrini by získal 48,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research pre denník Sme.

Zber dát sa konal od 28. marca do 2. apríla na vzorke 1 045 respondentov.

Prieskum pre RTVS

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Peter Pellegrini so ziskom 51,1 percenta hlasov voličov. Jeho protikandidát Ivan Korčok by získal 48,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK pre RTVS.

Zber dát sa konal od 28. do 31. marca na vzorke 1 218 respondentov.

Poriadne zamotané

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok, získal by 50,1 percenta hlasov voličov. Petra Pellegriniho by volilo 49,9 percenta voličov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N.

Zber dát sa realizoval od 30. marca do 2. apríla na vzorke 1 057 respondentov. Volebný model vychádza z účasti na úrovni 48 percent.

Piaty prieskum

Druhé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok so ziskom 54,99 percenta hlasov voličov. Jeho protikandidát Peter Pellegrini by získal 45,01 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO pre Hospodárske noviny.

Zber dát sa konal od 25. marca do 2. apríla na vzorke 1 000 respondentov. Prieskum takisto ukázal, že 60 opýtaných povedalo, že zatiaľ nie je rozhodnutých, a 49 sa nezúčastní.

