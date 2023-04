4 Galéria Zdroj: Facebook.com/Boris Kollar Postavia nám trať z Bratislavy do Košíc ČÍŇANIA? Boris Kollár hľadá inšpiráciu v Šanghaji, FOTO Predseda parlamentu naznačil, že Čína by mohla byť Slovensku nápomocná. Konkrétne pri budovaní spojenia medzi východom a západom. 20. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

20. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Postavia nám trať z Bratislavy do Košíc ČÍŇANIA? Boris Kollár hľadá inšpiráciu v Šanghaji, FOTO Predseda parlamentu naznačil, že Čína by mohla byť Slovensku nápomocná. Konkrétne pri budovaní spojenia medzi východom a západom.

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár pokračuje vo svojej pracovnej ceste v Číne. V rámci svojho programu už absolvoval viacero rokovaní, okrem iného aj na tému dopravy.

Z Bratislavy do Košíc rýchlejšie

Kollár hľadá u Číňanov inšpiráciu, ako vyriešiť naše chýbajúce dopravné spojenia. Z pracovnej cesty sa ohlásil prostredníctvom Facebooku a v statuse naznačil, že Čína by v tomto mohla byť Slovensku nápomocná. Konkrétne pri budovaní spojenia medzi Bratislavou a Košicami.

„Riešili sme možné spolupráce našich podnikateľov s tými čínskymi, ale prioritne spoluprácu v oblasti vlakovej dopravy s China Railway International Group. Čína je otvorená možnej spolupráci a preto verím, že sa Slováci dočkajú nových vlakových tratí či rýchlovlakov, teda aj rýchlejšej prepravy medzi našimi dvomi najväčšími mestami,“ napísal.

Kollárove rokovania pokračovali aj vo štvrtok. V piatok (21. 4.) ho čaká rokovanie so zástupcom čínskej firmy Geely, ktorá kontroluje automobilku Volvo.

Mrakodrap navrhnutý Slovákom

Okrem rokovaní si bol Kollár pozrieť aj mrakodrap, ktorý je architektonickým dielom Slováka Ladislava Hudeca. O to výnimočnejšie je, že to bol vôbec prvý mrakodrap v Šanghaji. Stavba sa volá Park Hotel, má 22 poschodí a Hudec ju dokončil ešte v roku 1934.

„Je to úžasná stavba. Myslím, že 30 rokov to bola najvyššia stavba v Ázii. Predtým tu bola dostihová dráha, boli tu močariská. Vymyslel preto technológiu, ako na močaristej nepevnej pôde postaviť výškovú budovu, podarilo sa mu ukotviť stavbu. Bola to prevratná stavebná technológia, máme byť na koho hrdí,“ povedal Kollár.

V Šanghaji naprojektoval Ladislav Hudec, známy aj pod čínskym menom Wu Dake (vysl.: Wu Ta-kche), vyše 60 budov, z ktorých je tretina na listine chránených čínskych historických pamiatok. Park Hotel bol do roku 1952 najvyššou budovou v Ázii a do roku 1983 najvyššou budovou v Šanghaji.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk