Zdroj: TASR/Oliver Ondráš Potrápi nás POĽADOVICA a husté sneženie. Hrozí nám KALAMITA? Po víkendovom snežení sa na naše územie chystá ďalšia vlna. Tentoraz však pôjde o výrazne silnejšie sneženie, ktoré spôsobí aj problémy. 27. november 2023 ELA Rôzne

27. november 2023 ELA Rôzne Potrápi nás POĽADOVICA a husté sneženie. Hrozí nám KALAMITA? Po víkendovom snežení sa na naše územie chystá ďalšia vlna. Tentoraz však pôjde o výrazne silnejšie sneženie, ktoré spôsobí aj problémy.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

V pondelok (27. 11.) ráno a dopoludnia treba na západe aj juhu Slovenska rátať s poľadovicou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 5.00 do 10.00 h, niekde až do 13.00 h. Informuje o tom na svojom webe.

Poľadovica môže potrápiť celý Bratislavský a Trnavský kraj a okresy Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Myjava a Nové Mesto nad Váhom.

Čakajú nás vlny sneženia

Kalamitnú situáciu v súvislosti so snežením sme teda ešte na Slovensku nezažili, no to sa môže zmeniť na začiatku týždňa, kedy to vyzerá na celkom výraznú snehovú nádielku hneď na viacerých miestach nášho územia, informuje iMeteo.sk.

Žiadne stabilné počasie sa na začiatku týždňa neočakáva. Naopak, počasie bude veľmi premenlivé. Hneď v prvé dva dni nás ovplyvnia rovno tri tlakové níže, ktoré prinesú množstvo snehu, nielen na Slovensko, ale aj do okolitých krajín.

Hrozí kalamita

Sneženie, ktoré nás čaká celkom určite spôsobí problémy na našom území už počas pondelka a to predovšetkým vo vyššie položených oblastiach. Opatrný tak treba byť najmä na horských priechodoch.

V utorok ráno však už počítajte s rozsiahlymi problémami. Napadnúť by mohli aj v nižších polohách až okolo 15 cm snehu, pričom vo vyšších polohách napadne ešte viac. Utorok tak prinesie rozsiahle problémy. Tie však neprídu do všetkých krajov.

Kde bude snežiť?

Prvé sneženie sa očakáva predovšetkým na severozápadnom a severnom Slovensku už v pondelok počas dňa. Prinesie jednotky centimetrov, ktoré pokryjú najmä vyššie polohy Trenčianskeho, Žilinského a čiastočne aj Banskobystric­kého kraja.

„Oveľa výraznejšie sneženie sa čaká v noci z pondelka na utorok. To sa bude šíriť v dvoch vlnách. Jedna príde od severozápadu v pondelok večer a druhá v noci na utorok od juhu,“ dodáva iMeteo.sk.

Utorkové ráno tak bude na našom území poriadne zasnežené, pričom najvýdatnejšie by malo snežiť v Banskobystrickom a v Košickom kraji. Problémy na cestách tak v utorok čakajte na celom strednom a východnom Slovensku, no predovšetkým v južných a vo východných okresoch.

Zdroj: iMeteo.sk/TASR