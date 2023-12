30. december 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Potrebujete ešte doplniť zásoby na párty? TAKTO budú otvorené obchody na Silvestra Záver roka je tu a spolu s jeho príchodom sa o niečo skôr zatvoria aj brány obchodov. Ak si potrebujete nakúpiť, sledujte náš prehľad.

Brány obchodov ostali zatvorené naposledy pred niekoľkými dňami počas vianočných sviatkov. Blíži sa koniec roka a tomu sa opäť prispôsobia aj otváracie hodiny obchodov.

Ak potrebujete ešte zohnať posledné zásoby na silvestrovskú oslavu, ste na správnej adrese. Pozreli sme sa na otváracie hodiny najväčších obchodných reťazcov na prelome rokov. Kým na Nový rok (1. január) ostanú obchody zatvorené, počas Silvestra (31. december) sa ich otváracia doba líši.

TERNO

Otváracie hodiny upravuje aj sieť Terno. Predajne Beňuš, Bernolákovo, Bratislava – Eisnerova, Bratislava – Lermontova, Bratislava – Miletičova, Bratislava – Staré Grunty, Bratislava – WESTEND, Dubová-Nemecká a Jasenie zostanú na Silvestra zatvorené.

Do 11.00 hodiny budú otvorené prevádzky Brezno – Československej armády, Brezno – Rázusova, Polomka a Závadka nad Hronom.

Niektoré z ďalších predajní budú otvorené do 12.00, iné do 14.00 a ďalšie zase do 17.00 hodiny. Dá sa povedať, že čo predajňa Terno, to iné silvestrovské otváracie hodiny. Odporúčame vám preto skontrolovať si vašu predajňu v TOMTO zozname.

METRO

Na Silvestra budete môcť nakúpiť aj v niektorej z predajní siete Metro v Nitre, Devínskej Novej Vsi, Ivanke pri Dunaju, Košiciach, Žiline a vo Zvolene.

Posledný deň v roku bude otvorené od 8.00 do 18.00 hodiny.

LIDL

Lidl bude mať na Silvestra otvorené od 7.00 do 18.00 hodiny. Aj v tomto prípade je však niekoľko výnimiek.

Predajne Bratislava – Betliarska, Bratislava – Mamateyova, Outlet Ilava a Outlet Liptovský Hrádok budú v posledný deň v roku 2023 zatvorené.

Zdroj: Dnes24.sk

