Posledný Silvester s petardami! Akú pyrotechniku môžete ešte NAPOSLEDY použiť?

Od 2. januára 2024 bude zakázaný predaj a používanie niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3.

Pre predaj pyrotechniky v samoobslužných predajniach, ktoré nie sú na to určené, platí od januára celoštátny zákaz. Výnimkou sú výrobky kategórie F1.

„Nová legislatíva hovorí o zákaze petárd, ktorých hlavným efektom je hluk. Zároveň spresňuje čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky, a to 31. decembra od 18.00 do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h,“ informovala TASR.