Zdroj: TASR/František Iván Praktický MANUÁL k voľbám: Všetko, čo musíte vedieť, aby bol váš hlas PLATNÝ Spojenie komunálnych volieb a volieb do VÚC sme tu ešte nemali. Príďte do volebnej miestnosti pripravení a voľte tak, aby bol váš hlas platný. 28. október 2022 Správy Komunálne voľby

28. október 2022 Správy Komunálne voľby Praktický MANUÁL k voľbám: Všetko, čo musíte vedieť, aby bol váš hlas PLATNÝ Spojenie komunálnych volieb a volieb do VÚC sme tu ešte nemali. Príďte do volebnej miestnosti pripravení a voľte tak, aby bol váš hlas platný.

Zdroj: TASR/František Iván

Prvé spojené regionálne voľby sú na spadnutie. Svoj hlas môžu Slováci odovzdať v sobotu 29. októbra od siedmej ráno do ôsmej večer. Ako a kde si odvoliť, čo si do volebnej miestnosti priniesť a čo znamenajú biele a modré lístky? Zorientujte sa.

Biele a modré lístky

Voliči budú mať hlasovanie v sobotných voľbách odlíšené farebne. Voľby do orgánov samosprávy obcí budú mať bielu farbu, voľbám do vyšších územných celkov (VÚC) prislúcha modrá farba. Farbami budú odlíšené obálky a schránky.

V prípade komunálnych volieb volič vyberá na jednom hlasovacom lístku starostu, respektíve primátora a na druhom poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva. Po úprave hlasovacích lístkov ich vloží do bielej obálky. V prípade Bratislavy a Košíc dostane volič ďalšie dva lístky – na voľbu starostu svojej mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva. Aj tieto lístky patria do bielej obálky.

Modrá farba patrí voľbám do VÚC. Volič dostane dva hlasovacie lístky – jeden na voľbu predsedu samosprávneho kraja a druhý na voľbu poslancov krajského zastupiteľstva. Oba lístky patria do modrej obálky.

Ak vloží volič lístok do nesprávnej obálky, bude jeho hlas neplatný. Obálku následne hodí do určenej schránky, teda buď bielej, alebo modrej. Ani tu sa nesmie pomýliť, inak bude hlas neplatný.

Ako krúžkovať?

V spojených voľbách budeme odovzdávať hlas tým, že na hlasovacom lístku zakrúžkujeme ich poradové číslo.

V prípade voľby starostu obce, primátora mesta, predsedu kraja a starostu mestskej časti krúžkujú voliči poradové číslo len jedného kandidáta.

Pri voľbe poslancov môže volič na hlasovacom lístku zakrúžkovať aj viac kandidátov, najviac však toľko, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, bude uvedený na hlasovacom lístku. Týka sa to voľby krajských poslancov, ako aj poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva i poslancov miestneho zastupiteľstva.

Hlas bude platný aj v prípade, ak hlasovací lístok bude zašpinený, natrhnutý, pokreslený, alebo na ňom budú dopísané či prečiarknuté mená. Musí z neho však byť jasné, ako volič hlasoval.

Len v mieste pobytu

Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Hlasuje vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Hlasovacie preukazy, vďaka ktorým by sa dalo voliť kdekoľvek na Slovensku, pre tieto voľby neexistujú. Volič sa musí vo volebnej miestnosti preukázať občianskym preukazom (OP).

Na hlasovanie nestačí mať vodičský preukaz alebo cestovný pas, treba si priniesť platný občiansky preukaz. Ak si volič vybavuje nový občiansky preukaz, potrebuje mať so sebou doklad z polície, ktorý to potvrdzuje.

V spojených voľbách môžu hlasovať aj cudzinci. Podmienkou je, rovnako ako u občanov SR, plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci. Cudzinci sa volebnej komisii musia podľa zákona preukázať dokladom o pobyte pre cudzinca.

Respirátory

Do volebnej miestnosti by si mali ľudia prekryť horné dýchacie cesty, najlepšie respirátorom. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Ide o preventívne kroky, ktorými je možné počas aktuálnej pandémie COVID-19 a aj chrípkovej sezóny znižovať riziko šírenia respiračných ochorení,“ vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Voličom tiež odporučil, aby si pred vstupom do volebnej miestnosti vydezinfikovali ruky, rovnako aj po odchode. Voliči by podľa neho mali tiež použiť vlastné písacie potreby. „Do volebnej miestnosti vstupujte na vyzvanie, čím sa zabezpečí potrebný počet voličov v danom okamihu. Ak pred volebnou miestnosťou čakáte v rade, dodržujte dostatočný sociálny odstup,“ zdôraznil.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR