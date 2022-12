Pre chvíľku slávy zlomeniny aj SMRŤ! Najnebezpečnejšie výzvy, ktoré ovládli TikTok

TikTok je medzi tínedžermi sociálna sieť číslo jeden. Platforma stojí predovšetkým na videách v krátkych formátoch. Užívatelia natáčajú pranky, kaskadérske kúsky či tanec a veľmi populárnymi sú aj výzvy, takzvané „challenges“. A práve s výzvami sa to niekedy tak trochu vymyká z rúk.

Na TikToku sa totiž objavujú aj výzvy, ktoré sú zdravie či život ohrozujúce. Na sociálnej sieti je aj mnoho mladších tínedžerov či dokonca detí, ktoré toto riziko ešte nedokážu vyhodnotiť. TikTok už čelil mnohým škandálom, keď si užívateli pri plnení výziev ublížili či dokonca prišli o život. Pozreli sme sa na najnebezpečnejšie trendy.

Modriny, zlomeniny a otrasy mozgu. To boli častokrát dôsledky jedného z tiktokových trendov. Milk Crate Challenge nabáda ľudí, aby vyliezli na vežu postavenú z plastových prepraviek na mlieko. Veže z prepraviek boli niekedy vyššie ako samotný aktér výzvy a samozrejme, veľmi labilné.

Prepravky sa neraz pod ľuďmi rúcali a tí nepekne padali na ich hrany či na chodník. Napriek kontroverziám sa výzva tešila obrovskej popularite.

Ako už napovedá názov, Benadryl Challenge je tiež dosť zlý nápad. Výzva nabáda ľudí, aby užili nadmerné množstvo lieku na alergiu. Prečo? Ťažko povedať. Nezmyselná výzva si vyžiadala niekoľko hospitalizácií. Pre trochu slávy na TikToku si ľudia privodili vážne zdravotné ťažkosti či záchvaty.

Jeden z najväčších škandálov sa spája s výzvou menom Blackout. Pri tomto nápade sa jednému zastavuje rozum. Blackout totiž neprináša žiadnu zábavu, nejde o tanec ani vtip, jednoducho je to nakrúcanie si vlastného sebapoškodzovania.

V tejto výzve sa účastníci pokúšajú omdlievať zadržiavaním dychu a stiahnutím hrudných svalov. To môže viesť k vážnym zdravotným problémom vrátane poškodenia mozgu a smrti. Pochopiteľne, deti si toto riziko ešte nedokážu dostatočne uvedomiť.

Cha Cha Slide Challenge je výzva, ktorá je nebezpečná najmä preto, že vyzerá pomerne nevinne. Jej naplnenie je jednoduché. Zatancujete takzvaný Cha Cha Slide tanec. V jednej z verzií ho ale treba zakončiť skokom do bazéna.

Problémom je, že užívatelia sa často tak sústredia na výrobu videa, že si nedávajú pozor a prídu k úrazu. Objavili sa informácie o viacerých zlomeninách, ktoré spôsobil tento trend. Hovorilo sa dokonca aj o úmrtiach, to však nie je možné overiť.

Takzvaná Kia challenge užívateľov nabáda, aby ukradli autá značiek Kia alebo Hyundai. Niektoré modely týchto značiek sa údajne dajú naštartovať pomocou USB kábla.

V októbri tohto roka došlo v americkom Buffale k tragickej nehode. V aute, ktoré havarovalo, sa viezlo šesť tínedžerov. Štyria z nich zahynuli. Následne prišlo zistenie, že šlo o auto značky Kia a bolo kradnuté. Podľa portálu Insider už začali tamojší vyšetrovatelia pracovať s verziou, že nehoda súvisela so spomínanou výzvou na TikToku.

