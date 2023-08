22 Galéria Zdroj: Meddi Pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne je pripravený lekár „na telefóne“ 24/7 Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila pre svojich poistencov odmenu za vernosť a dlhodobý vzťah. 21. august 2023 Tlačové správy

21. august 2023 Tlačové správy Pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne je pripravený lekár „na telefóne“ 24/7 Všeobecná zdravotná poisťovňa pripravila pre svojich poistencov odmenu za vernosť a dlhodobý vzťah.

„Ako prvá poisťovňa na Slovensku prinášame pre našich poistencov, ktorí sú s nami aspoň jeden rok, vernostný program plný zaujímavých benefitov. V rámci programu Vernosť+ môžu poistenci využívať konzultácie s lekárom cez telefón, objednať sa k lekárovi online alebo môžu využívať vstupy do športových, rekreačných alebo kultúrnych zariadení,“ povedala Eva Peterová, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Benefity Dr.Nonstop+ a Objednanie+ môžu využívať aj deti do 6 rokov ihneď, bez ohľadom na dĺžku trvania poistného vzťahu.

Súčasťou programu je možnosť využívať okamžité konzultácie s lekárom prostredníctvom benefitu Dr.Nonstop+, a to doslova 24/7. Stačí byť verným poistencom VšZP, nemať nedoplatky na zdravotnom poistení a aktivovať si mobilnú aplikáciu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Služba Dr. Nonstop+ zaisťuje bezpečné online alebo telefonické spojenie s lekárom priamo v aplikácii MEDDI app. „Naša aplikácia je dostupná na stiahnutie úplne zadarmo. Bezplatné sú pre poistencov VšZP aj dve konzultácie s lekárom za obdobie 1 roka. Pre klientov, ktorí chcú službu využívať častejšie a mať lekára k dispozícii naozaj stále, máme pripravené rôzne balíčky,“ hovorí Jiří Pecina, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti MEDDI hub, a.s.

Aplikácia šetrí pacientom čas, v niektorých prípadoch nemusia tráviť čas v čakárňach a môžu svoju zdravotnú situáciu vyriešiť z domu alebo počas cestovania. Možnosť okamžitej konzultácie zdravotného stavu je skvelým pomocníkom napríklad pre mamičky s malými deťmi. „V prípade potreby sa môžete okamžite spojiť s našim pediatrom, skonzultovať zdravotný stav dieťaťa a dohodnúť sa na ďalšom postupe,“ hovorí Jiří Pecina. Mamičky si tak môžu ušetriť zbytočné cesty na pohotovosť. Lekár im môže poslať eRecept a vystaviť oficiálnu zdravotnú správu. „Aplikácia je tiež skvelým pomocníkom pri cestovaní. Vždy vám zabezpečí slovenského všeobecného lekára pre dospelých alebo pediatra na dosah ruky,“ dodáva Jiří Pecina. V aplikácii MEDDI app je dokonca možné odmerať si s pomocou mobilného telefónu a funkcie MEDDI BioScan krvný tlak, tepovú a dychovú frekvenciu, saturáciu krvi kyslíkom alebo úroveň stresu. Aplikácia je tak výborným pomocníkom pre tých, ktorí tieto hodnoty potrebujú pravidelne monitorovať.

Telemedicínsku aplikáciu MEDDI app vyvíja česká spoločnosť MEDDI hub, a.s. Klientov si aplikácia našla okrem Slovenskej republiky a Česka aj v ďalších európskych krajinách a v regióne Latinskej Ameriky. Aplikácia zabezpečuje spojenie so všeobecným lekárom pre dospelých, pediatrom ale čoskoro aj s iným špecialistom prostredníctvom šifrovaného videohovoru alebo chatu. Služba funguje bez obmedzenia 24 hodín denne 7 dní v týždni. Spoločnosť MEDDI hub, a.s. vyvíja aj špecializované verzie aplikácie určené pre konkrétne diagnózy alebo zdravotnícke zariadenia, patrí sem napríklad MEDDI Diabetes, MEDDI Baby alebo MOÚ MEDDI.

VšZP je najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku, je synonymom dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti, inovatívnych liečebných postupov, najnovších technológií a najmä stabilným partnerom pre takmer 3 mil. poistencov. VšZP je moderná rodinná zdravotná poisťovňa, ktorá funguje transparentne a udáva trendy v oblasti verejného zdravotného poistenia.

