Zdroj: TASR/Martin Baumann Predčasné VOĽBY očami politikov? Fico to vidí na zápis do Guinessovej knihy rekordov a čo Matovič? Politici po hlasovaní neostalo ticho a takto vidia ďalšie smerovanie Slovenska. 31. január 2023 Politika

31. január 2023 Politika Predčasné VOĽBY očami politikov? Fico to vidí na zápis do Guinessovej knihy rekordov a čo Matovič? Politici po hlasovaní neostalo ticho a takto vidia ďalšie smerovanie Slovenska.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Je rozhodnuté! Predčasné voľby sa budú konať 30. septembra. Po hlasovaní sa začali ozývať politici. O slovo sa prihlásil medzi prvými aj líder OĽANO Igor Matovič, predseda Smer-SD Robert Fico a ďalší.

Stopka populizmu

Predvolebná kampaň bude zásadná, všetci v nej budeme bojovať za záchranu demokracie. V reakcii na odsúhlasenie termínu predčasných parlamentných volieb to povedal líder OĽANO Igor Matovič. Považuje za „veľmi dobré“ vyhnúť sa prijímaniu populistických opatrení ako súčasti kampane.

„Bolo by veľmi dobré, aby sme sa vyhli tomu, že sa začnú prijímať 15., 16., 19. dôchodky, bude si niekto populizmom robiť predvolebnú kampaň, lebo veľmi rýchlo by nám to spočítali ratingové agentúry, všetci by sme na to doplatili miliardami eur na úrokoch,“ povedal novinárom Matovič.

Matovič verí, že sa budú vedieť dohodnúť s lídrom Sme rodina Borisom Kollárom a šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou na džentlmenskej koaličnej dohode a budú do volieb fungovať tak ako doteraz.

Bude rokovať „ad hoc“

Zopakoval, že od septembra 2022 po odchode SaS bol na koaličnej rade pokoj. „Tento dobrý vzťah medzi sebou sa budeme snažiť zachovať,“ povedal. Predpokladá, že o návrhoch budú so stranou SaS rokovať „ad hoc“.

V súvislosti s podanými návrhmi zákonov, ktoré obsahujú sľuby z predvolebnej ankety OĽANO, Matovič povedal, že ide o plnenie programového vyhlásenia vlády, za ktoré hlasovalo vyše 90 poslancov. „Plniť predvolebné sľuby sa patrí,“ dodal.

Lebo Sulík

„Kvôli 200 eur na dieťa Sulík povalil vládu. Nikdy nepochopím, ako môže niekto tak nenávidieť rodiny, aby kvôli pomoci rodinám proti jeho vôli, najprv rozbil koalíciu, potom povalil vládu a nakoniec spôsobil predčasné voľby,“ napísal krátko po hlasovaní Matovič na Facebooku.

Podľa slov lídra OĽaNO sa SaS dnes definitívne podarilo dokonať povalenie tretej (3.) demokratickej protikorupčnej vlády. „Voľby budú 30. septembra, o necelých 5 mesiacov skôr ako pôvodne. Čaká nás 8-mesačný veľmi ťažký boj,“ dodal Matovič.

Fico to vidí na zápis do Guinessovej knihy rekordov

„Je to na zápis Guinessovej knihy rekordov, pretože vláda padla pre neschopnosť 15. decembra. Budeme tu mať vládu, ktorá je z hľadiska odvolania čelo vlády, neodvolateľná. Máme tu vládu, ktorá bude obchádzať zákazy Ústavy SR a cez individuálne poslanecké návrhy si bude robiť to, čo len chce,“ dodal na tlačovke Robert Fico.

„Vydieranie, kupovanie poslancov, kašlanie na občanov Slovenskej republiky, obchádzanie Ústavy SR, to sú základné črty vlády v demisii, ktorá tu bude bačovať až do septembra 2023,“ povedal R. Fico.

Podľa Remišovej je to jediná cesta

Predčasné parlamentné voľby rozhodnú o osude Slovenska. Budú o tom, či sa krajina vydá cestou korupcie a postupného úpadku alebo bude bojovať za spravodlivosť, slobodu a prosperitu. Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí a dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová v reakcii na schválenie termínu predčasných volieb.

„Predčasné voľby Slovensku nikdy nič dobré nepriniesli, ale po povalení vlády SaS, Smerom/Hlasom a extrémistami a po odmietnutí SaS podporiť novú vládu, je to, žiaľ, jediná schodná cesta,“ uviedla Remišová v stanovisku.

Slovensko podľa nej potrebuje víziu, aby mali ľudia vyššiu životnú úroveň a bolo úspešnou a prosperujúcou krajinou. „Drvivá väčšina politikov rozmýšľa veľmi obmedzene pár mesiacov dopredu, prípadne navrhuje zvyšovanie nejakých sociálnych dávok. Sociálna pomoc je dôležitá v čase krízy, ale energetická kríza aj inflácia postupne skončia a politika nemôže byť neustále v zakliatí kríz,“ dodala.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR