9. apríl 2024 Zo Slovenska PREHĽAD: Košické letisko preplo do LETNÉHO režimu, naplánovaných je aj 900 charterových letov Letný letový poriadok košického letiska prináša pre východniarov výrazné zlepšenie spojenia so svetom.

Podobne ako ostatné letiská po celom svete, aj to košické v poslednú marcovú nedeľu uviedlo do platnosti letný letový poriadok.

Pre východniarov to znamená výrazné zlepšenie spojenia so svetom, a to vďaka príchodu leteckej spoločnosti Swiss International Air Lines a návratu linky Košice – Dublin so spoločnosťou Ryanair. Informovalo o tom letisko prostredníctvom tlačovej správy.

Letný letový poriadok 2024

Swiss International Air Lines – 3× týždenne do Zürichu – ďalej v rámci siete destinácií v Európe, USA, Kanade, Ázii a Afrike

LOT Poľské aerolínie – 6× týždenne do Varšavy – ďalej v rámci siete destinácií v Európe, USA, Kanade a Ázii

Austrian Airlines – 14× týždenne do Viedne – ďalej v rámci siete destinácií v Európe, USA, Kanade a Karibiku

Ryanair – Londýn Stansted (5× týždenne), Praha (4× týždenne), Liverpool (2× týždenne), Dublin (2× týždenne), Zadar (2× týždenne od 2. júna)

Wizz Air – Londýn Luton (4× týždenne)

Na letnú dovolenkovú sezónu je s odletom z Košíc naplánovaných vyše 900 charterových letov do 17 destinácií v 11 krajinách: v Albánsku (Tirana), Turecku (Antalya, Izmir), Bulharsku (Burgas), Grécku (Heraklion, Rodos, Thessaloniki, Zakynthos, Patras), Chorvátsku (Brač), Čiernej Hore (Podgorica), Egypte (Hurghada, Marsa Matruh), Španielsku (Palma de Mallorca), Taliansku (Lamezia Terme), Tunisku (Monastir) a na Cypre (Larnaka).

Zájazdy a letenky sú dostupné prostredníctvom cestovných kancelárií a leteckých agentúr.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk