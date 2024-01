22. január 2024 Rastislav Búgel Hokej PREKVAPENIE po uvedení Demitru do Siene slávy: Majku zastavil fanúšik a... NÁDHERNÉ gesto! Zosnulého Pavla Demitru uviedli do Siene slávy St. Louis Blues. Slávnosti za zúčastnila aj jeho manželka Majka. Najväčšie prekvapenie ju však čakalo až pred odletom.

Pred niekoľkými dňami uviedli do Siene slávy klubu St. Louis Blues zosnulého hokejistu Pavla Demitru. Na slávnosti sa zúčastnila aj Demitrova manželka Mária a ich syn Lucas a dcéra Zara.

Uctili si legendu

„Blues sú hrdí, že môžu do Siene slávy uviesť číslo 38 – Pavla Demitru,“ zaznelo počas slávnostného uvedenia našej hokejovej legendy.

V hale sa premietalo aj spomienkové video, ktoré si vyslúžilo búrlivý potlesk zaplnenej haly.

Majka pred zápasom St. Louis Blues – Washington Capitals vhodila aj slávnostné buly. „Je to ako cestovanie v čase. Bolo to pred dvadsiatimi rokmi. Náš syn Lucas sa tu narodil. Boli to určite tie najlepšie a najšťastnejšie roky Pavlovho života. Tu v organizácii Blues,“ povedala Mária Demitrová.

TOP prekvapenie ešte len malo prísť

Pred odchodom na Slovensko na rodinu Demitrových čakalo to najväčšie prekvapenie.

„Pred nástupom na spiatočný let na Slovensko dostala Maja Demitrová od fanúšika Blues posledný pamätný darček – Pavlov dres z NHL All Star Game z roku 2002,“ napísal klub na sociálnej sieti.

Dres vlastnila rodina Buchananovcov. Vyhrali ho už pred rokmi v charitatívnej aukcii.

„Dnes ho vrátili tam, kam právom patrí – k Demitrovcom,“ dodal klub St. Louis Blues.

Demitra odohral v drese St. Louis Blues 494 zápasov. Od novembra 1996 do sezóny 2003/2004 si pripísal 204 gólov a 289 asistencií. Okrem Demitru uviedli do Siene slávy aj Keitha Tkachuka a Mikea Liuta.

Fotografiu Márie Demitrovej s fanúšikom, ktorý jej daroval dres, nájdete v našej galérii!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Past and present - the 2024 Blues Hall of Fame Class drops the puck before tonight's game. #stlblues pic.twitter.com/5ItdPaRxQz — St. Louis Blues (@StLouisBlues) January 21, 2024

4 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Zdroj: Dnes24.sk