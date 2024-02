Dnes o 11:49 Politika Prezidentka podpísala novelu Trestného zákona: Hovorí, že nemala inú možnosť Prezidentka podpísala novelu Trestného zákona. Zároveň ju napadne na Ústavnom súde.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podá novelu Trestného zákona na Ústavný súd (ÚS) SR. Zároveň bude žiadať pozastavenie účinnosti tohto zákona, kým ÚS nerozhodne. Právo veta si v tomto prípade neuplatnila. Informovala o tom v piatok v Prezidentskom paláci.

Musela ju podpísať

„Nevyhnutným predpokladom môjho podania na ÚS preto je, že som novelu musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím, a preto ju na súde namietam. Je to však jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň,“ ozrejmila hlava štátu.

O čo vlastne ide?

Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR minulý týždeň. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry.

Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu (14. 2.) podpísal Trestný zákon a po šiestich dňoch od schválenia doručili novelu do kancelárie prezidenta. Čaputovej zároveň poslal list, v ktorom navrhuje aj úpravu premlčacích lehôt, ich výšku navrhuje aj v závislosti od závažnosti trestného činu a trestných sadzieb, ktoré za skutky hrozia.

Strašenie verejnosti?

Prezidentka Zuzana Čaputová pri novele Trestného zákona uprednostnila politický postoj pred záujmami ľudí. Uviedla to koaličná strana Hlas-SD v reakcii na to, že hlava štátu novelu podpísala a podá ju na Ústavný súd SR. Podľa strany sa prezidentka pridala k strašeniu slovenskej verejnosti a svojím postupom znemožnila parlamentu prípadnú opravu ustanovení, ktoré by mohli priniesť vyšší pocit bezpečnosti ľudí.

„Svojím postupom znemožnila prezidentka Národnej rade prípadnú opravu ustanovení, ktoré by mohli priniesť vyšší pocit bezpečnosti ľudí, zneistených neustálym strašením a zavádzaním zo strany opozície. Preto bude Hlas-SD aktívne konať, aby slovenskí občania boli nielen chránení zákonom, ale mali aj pocit dôvery a bezpečnosti vo vlastný štát,“ uviedla v strana stanovisku, ktoré zaslala hovorkyňa Karolína Ducká.

Hlas-SD tvrdí, že hlava štátu s novelou súhlasí. „Napriek jej opakovaným vyjadreniam, že novelu trestného zákona vráti na prerokovanie parlamentu, sa prezidentka rozhodla novelu trestného zákona podpísať. Ľudia tomuto postoju nemôžu rozumieť inak, ako že hlava štátu s touto novelou súhlasí,“ skonštatovala strana.

Poslanec Národnej rady SR Samuel Migaľ (Hlas-SD) uviedol, že prezidentka sa svojimi vyjadreniami jednoznačne postavila na stranu opozície, no na druhej strane jej piatkové rozhodnutie hovorí o tom, že súhlasí s takto schváleným zákonom.

