12. január 2023 Zo Slovenska Prežili Covid, ceny elektriny už nerozdýchajú: Podnikateľom chodia ŠIALENÉ faktúry! Slovákov čakajú ťažké časy. Firmy ostali na kolenách, keď uvideli zálohové platby za elektrinu. Ak by chceli zvýšené náklady premietnuť do cien, ich produkty a služby by si mohol dovoliť málokto.

Preddavkové faktúry za energie šokovali malých a stredných podnikateľov. „Mnohí hovoria o konci podnikania alebo o neúnosnom zdražovaní. Ak by sme sa v cenách tovarov a služieb mali skladať podnikateľom na ich účty za energie, ceny by toleroval asi máloktorý zákazník,“ informuje portál tvnoviny.sk.

Pocítime to všetci

Televízia Markíza uviedla ako príklad jedného zo žilinských mäsiarov, ktorý má tri prevádzky. Ten doteraz platil za energie 25-tisíc eur ročne. Po novom by to malo byť takmer stotisíc eur.

„Budem musieť niekde každý mesiac nájsť sedem tisíc eur, aby som ostal aspoň na tom, na čom som. Tie úspory budeme hľadať samozrejme v znižovaní počtu zamestnancov,“ povedal v reportáži televízie.

Mäsiarsku výrobu s viacerými prevádzkami má aj pani Jana. Z jej produkcie vychádzajú aj obľúbené spišské párky. Aktuálne ich predávajú za cenu približne desať eur za kilogram. Pre enormný rast cien bude musieť zdražovať aj ona. Ako uviedla, po prepočítaní budú musieť stáť trinásť až štrnásť eur za kilogram.

Ak by teda podnikatelia premietli vysoké ceny energií do ceny svojich produktov a služieb, Slováci by pocítili enormné zdražovanie. Podľa portálu tvnoviny.sk by sa tak stalo, aj keby chceli ostať aspoň na nule. Majiteľka kaviarne tvrdí, že pri zbežnom prepočítaní dospeli k tomu, že cena šálky kávy by sa vyšplhala na astronomických desať eur. Viacerí podnikatelia tvrdia, že ak sa nič nezmení, bude to pre nich znamenať nútené ukončenie činnosti.

Nárast o STOVKY percent

Na podobné prípady upozornil aj portál Čas.sk. Pozornosť upriamil na podnikateľku Eriku, ktorá podniká 30 rokov a zamestnáva 40 ľudí. Tá v decembri za elektrinu zaplatila 1 400 eur. Zálohovú platbu jej teraz vystavili na 4 300 eur. „Je to suma, ktorú neviem premietnuť do ceny pre spotrebiteľa. Zákusok, ktorý teraz stojí 90 centov, by musel stáť 5 eur,“ povedala pre portál.

Šokovaný ostal aj majiteľ penziónu v Partizánskej Ľupči. Kým doteraz platil za elektrinu 326 eur mesačne, v zálohovej faktúre uvidel novú sumu 1 692 eur. Podobne je na tom aj majiteľ reštaurácie Andrej, ktorý doteraz platil za elektrinu 1 060 eur, po novom by to malo byť 3 500 eur. Aj on túto sumu označil za likvidačnú, nakoľko nemôže zdražiť cenu jedla trojnásobne. V týchto prípadoch však ide iba o zálohové faktúry za elektrinu. Podnikatelia s napätím očakávajú zálohy za plyn a vodu.

