16. júl 2023 Zo zahraničia Príde vám ELEKTRINA pridrahá? CENY v Európe klesli pod NULU, čo to znamená? Záporné ceny elektriny nie sú novinkou, ale toto leto sa vyskytujú častejšie. V Európe sa totiž do elektrickej siete pripojilo rekordné množstvo solárnych panelov.

Ceny elektrickej energie v Európe klesli pod nulu z dôvodu boomu zelenej energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Hlboko pod nulou

Ceny elektrickej energie v celej Európe by mali tento víkend klesnúť pod nulu, keďže región zažíva nárast letných vetrov v kombinácii s vrcholom sezóny výroby elektriny zo slnka.

Zo sobotňajších údajov spoločnosti Epex Spot SE vyplýva, že ceny elektrickej energie pre väčšinu nedele sú záporné v takmer desiatke krajín vrátane Spojeného kráľovstva, Nemecka, Holandska aj Francúzska. To je už druhý deň po sebe, čo ceny elektriny vo veľkom klesli do negatívneho pásma. Už v sobotu padli ceny elektriny v týchto krajinách pod nulu. V Holandsku by mala cena v nedeľu popoludní klesnúť až na –73,76 eura za megawatthodinu (MWh).

Ceny pohybujúce sa pod nulou sú predobrazom toho, čo sa na európskych trhoch s energiou stane, ak sa plánovaná prudká expanzia výroby energie z obnoviteľných zdrojov nestretne so zmenou dopytu. Existuje nádej, že časom to doženie nárast používania elektromobilov, inteligentnejšie siete a lepšie technológie batérií. Zatiaľ však tento nesúlad spôsobuje bolesti hlavy firmám a tvorcom politík.

V čom spočíva riziko?

Riziko spočíva v tom, že dlhotrvajúci pokles cien by mohol podkopať budúce investície, zvýšiť náklady pre spotrebiteľov a podporiť plytvanie energiami, ktoré by sa mohli využiť na zníženie dopytu po neekologických alternatívach.

Záporné ceny elektriny nie sú novinkou, ale toto leto sa vyskytujú častejšie. V Európe sa totiž do elektrickej siete pripojilo rekordné množstvo solárnych panelov, keďže región sa snažil znížiť dopyt po drahom zemnom plyne. Nová výroba pomohla k tomu, že EÚ začiatkom tohto leta dosiahla míľnik, keď mesačná výroba elektriny zo slnečnej energie prvýkrát prekonala výrobu elektriny z uhlia.

Vzhľadom na to, že inštalácia solárnych panelov bude po zvyšok desaťročia každoročne prekonávať rekordy, keďže ceny panelov klesajú, jediným spôsobom, ako riešiť negatívne ceny, je inteligentnejšia spotreba energie.

Zdroj: TASR