17 Galéria Zdroj: archív Márie Glatzovej Prihlásiť sa neplánovala: KRÁSNA Prešovčanka napokon na Miss Universe očarila, FOTO Mária Glatzová priznala, že v minulosti pôsobila v agentúre, v ktorej sa majiteľ s jeho ženou nesprávali voči dievčatám korektne. 24. september 2022 Ľubomír Hudačko Magazín Ona

24. september 2022 Ľubomír Hudačko Magazín Ona Prihlásiť sa neplánovala: KRÁSNA Prešovčanka napokon na Miss Universe očarila, FOTO Mária Glatzová priznala, že v minulosti pôsobila v agentúre, v ktorej sa majiteľ s jeho ženou nesprávali voči dievčatám korektne.

17 Galéria Zdroj: archív Márie Glatzovej

Dievčatá, ktoré to chcú vyskúšať, by do toho určite mali ísť, pretože nie je čo stratiť. „Jediné na čo sa treba pripraviť, je psychika,“ hovorí pre Prešov Dnes24 Prešovčanka Mária Glatzová, ktorá uspela na nedávnej Miss Universe skvelým umiestnením.

Stala sa II. vicemiss a nielen o tom nám viac prezradila v rozhovore.

Mária, prijmite gratuláciu k výbornému výsledku na Miss Universe. Aké dojmy máte po finále s odstupom času? A čo všetko sa odvtedy udialo?

Ďakujem veľmi pekne, stále si to ešte neuvedomujem a celé to spracovávam. Avšak som rada, že som si stihla už aj oddýchnuť a nabrať nové sily po vyčerpávajúcom týždni, ktorý sme mali pred finále.

Aké to bolo stáť na pódiu a reprezentovať mesto Prešov, resp. východ a umiestniť sa na 3. mieste?

Na jednej strane to bol veľký adrenalín, keďže išlo o priamy prenos, ale zároveň som sa na to aj s dievčatami veľmi tešila, pretože sme do toho dali počas roka veľa úsilia.

Už v prvej dokrútke v súťaži som si zaspievala ,,A od Prešova,, a to som ešte nevedela, že v celej finálovej 12-tke budeme iba tri východniarky a z toho sme sa dve umiestnili v prvej trojke.

S akými ambíciami ste išli do tejto súťaže a čo vám dala?

Popravde som už neplánovala ísť do takejto súťaže.

No na základe náhody a mojej kamarátky, ktorá mi nedala pokoj, kým som tam nešla, som šťastie skúsila a vyšlo to.

Najväčšie pozitívum celej súťaže vnímam množstvo zážitkov a najmä skvelých ľudí, ktorých som tam spoznala a verím, že s dievčatami budeme aj naďalej taká skvelá partia ako doteraz.

Zdroj: archív Márie Glatzovej/Miss Universe

Aké máte ohlasy na umiestnenie? Ozvali sa vám aj takí známi, ktorí tak roky neurobili?

Nečakala som, že po skončení finále budem mať až toľko veľa pozitívnych ohlasov a úprimne ma to veľmi potešilo.

Musím sa priznať, že sa mi ozvali aj známi, ktorí tak roky neurobili, dokonca sú to osoby z najbližšieho kruhu rodiny.

Najviac ma však potešili kamaráti, ktorí pri pre stáli pred, počas aj po súťaži miss a podporili ma aj na samotnom finále.

Prečo ste sa do tejto súťaže prihlásili? Bola to prvá skúsenosť takéhoto charakteru?

Už v minulosti som sa zúčastnila súťaže Miss face, Queen of golf a Miss Niseko, z ktorých na dvoch som sa aj umiestnila. Na takej väčšej súťaži ako je Miss Universe to bola moja prvá skúsenosť.

Prihlásila som sa, pretože hoci sa modelingu venujem už vyše šesť rokov, chcela som hlavne získať nové kontakty a nabrať ďalšie skúsenosti.

Je pre vás 3. miesto potešujúce, alebo skôr to vnímate ako sklamanie?

Ostatných 11 finalistiek vnímam ako nádherné ženy a preto si myslím, že konkurencia bola tento rok obzvlášť silná.

Ak by som bola v porote ja, bolo by mi ťažko vybrať si len jednu favoritku, pretože každá sme boli niečím iná a preto to vnímam veľmi kladne.

O východniarkach a špeciálne Prešovčankách je známe, že sú mimoriadne šarmantné. Po kom ste šarm zdedili vy?

Ďakujem za kompliment, každý mi hovorí, že sa podobám na mamku, takže si myslím, že určite po nej.

Zdroj: archív Márie Glatzovej

Prezradíte, čo sa dialo v zákulisí počas finále? Stali sa vám kuriózne udalosti, alebo trapas?

Myslím, že sme všetky boli celkom pokojné hoci, samozrejme, medzi programom a pri prezliekaní vládol mierny chaos, aby sme to stihli.

Po prezlečení na prehliadku v plavkách sa mi tesne pred tým, ako som mala vyjsť na pódium, rozviazala topánka, ktorá sa ťažko šnúrovala.

A do toho aj vrchný diel plaviek, takže ma tam museli rýchlo pozapínať, ale som rada, že sa to nestalo priamo na pódiu, lebo to by bol ešte väčší trapas (smiech).

Odkiaľ presne pochádzate? A čo pre vás znamená mesto Prešov?

Pochádzam priamo z Prešova zo Sekčova, hoci sa moja mamka narodila v Lipanoch a otec v Poprade.

Mesto Prešov pre mňa znamená súčasť mňa a pripomína mi najmä detstvo a najkrajšie roky môjho života.

Odporučili by ste absolvovanie takejto súťaže aj mladším dievčatám? Čo pre to je potrebné urobiť?

Dievčatá, ktoré to chcú vyskúšať, by do toho určite mali ísť, pretože nie je čo stratiť. Jediné na čo sa treba pripraviť je psychika, pretože s pozitívnymi ohlasmi prichádzajú aj tie negatívne.

A nie každé dievča to môže zvládať, čo sa týka komentárov na jej postavu, váhu, tvár alebo aj vedomosti.

Ak to však chce niekto vyskúšať, stačí prísť na kasting a nechať to už na osud.

Zdroj: archív Márie Glatzovej

Čomu sa venujete momentálne, je to práca, prípadne ešte štúdium?

Štúdium psychológie a španielskeho jazyka a literatúry na Univerzite Komenského som dokončila minulý rok a odvtedy som sa aj naďalej venovala modelingu a popri tom som začala pracovať v súkromných detských jasliach v Bratislave.

Na instagrame máte takmer 6-tisíc sledovateľov. Je teda cesta influencerky, po ktorej sa vyberiete, alebo máte iné ambície?

Zatiaľ si nechávam aj túto cestu otvorenú, keďže nejaké spolupráce som mala už aj pred súťažou a uvidím, čo prinesie čas.

Venujete sa aj fotomodelingu? Ak áno, ktoré krajiny ste vďaka tomu už precestovali?

Fotomodelingu a modelingu sa venujem, odkedy som začala študovať na vysokej škole, avšak popri štúdiu som na to nikdy nemala toľko času, koľko by som chcela. Najčastejšie to bolo samozrejme Slovensko, ale aj Česko, Viedeň a Chorvátsko.

A stretli ste sa niekedy počas fotenia, či inej práce s obťažovaním alebo dotieravým správaním mužov? Ak áno, ako ste to riešili?

Našťastie nie. No, bohužiaľ, v minulosti som pôsobila v jednej nemenovanej agentúre, v ktorej sa majiteľ s jeho ženou nesprávali voči dievčatám korektne.

Našťastie, mňa sa to netýkalo.

Ako ste vnímali fakt, keď sa na pódiu objavila Zuzana Plačková a strhla na seba dávku pozornosti? Neprekážalo vám to?

Zuzka Plačková s nami spolupracovala počas celej prípravy a trávila s nami čas aj počas sústredení, takže som ju vnímala skôr ako kamošku, než ako niekoho, kto by mi prekážal. Bola k nám vždy veľmi milá a priateľská.

Zábery šarmantnej Márie z Prešova si pozrite v priloženej fotogalérii.

17 Galéria

Zdroj: archív Márie Glatzovej/Miss Universe

Zdroj: Dnes24.sk