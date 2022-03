Zdroj: facebook.com/Matúš Vallo má rád Bratislavu Príspevok za UBYTOVANIE ľudí z Ukrajiny má byť 500 až 1250 eur. Kto ich bude VYPLÁCAŤ? Zmenu adresy svojho pobytu majú odídenci po novom hlásiť obci alebo mestskej časti, nie na polícii ako doteraz. 22. marec 2022 Správy Rôzne

22. marec 2022 Správy Rôzne Príspevok za UBYTOVANIE ľudí z Ukrajiny má byť 500 až 1250 eur. Kto ich bude VYPLÁCAŤ? Zmenu adresy svojho pobytu majú odídenci po novom hlásiť obci alebo mestskej časti, nie na polícii ako doteraz.

Príspevok za ubytovanie odídencov má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec. Vyplýva to zo zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Parlament o takzvanom lex Ukrajina rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Príspevky za ubytovanie

Príspevok sa má poskytovať za noc, jeho výšku má upraviť samostatné nariadenie vlády. Odídenec bude povinný oznámiť obci, že sa mu poskytuje ubytovanie, prvýkrát v apríli.

Rodiny si príspevok uplatnia v obci, obec na ministerstve vnútra, a to na rezorte financií. Príspevok má byť zatiaľ poskytovaný do konca júna.

Problematika „veľkokapacitných“ ubytovacích zariadení by sa podľa Ministerstva vnútra (MV) SR mala doriešiť vo vládnom nariadení, keďže na právnické osoby nepodnikateľov, ktorí vlastnia ubytovacie zariadenia, nemožno uplatniť návrhom zákona definovaný strop príspevku. Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca pre podnikateľské subjekty by malo zabezpečovať ministerstvo dopravy.

Odídenec, ktorý sa ubytuje mimo azylového zariadenia, má byť povinný to bezodkladne oznámiť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu.

Ak odídenec nebude môcť získať miesto v tzv. humanitnom centre alebo inom azylovom zariadení a nikto nebude naňho čerpať ani príspevok za poskytovanie ubytovania, mal by dostávať prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra.

Práca

Žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, by mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl. Predĺžiť sa má aj platnosť udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorá by sa inak skončila počas mimoriadnej situácie.

Štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí na policajnom útvare podajú žiadosť o udelenie prechodného pobytu alebo trvalého pobytu, budú môcť po novom zotrvať na našom území, až kým nebude o ich žiadosti rozhodnuté.

Hlásenie obci

Zmenu adresy svojho pobytu majú odídenci po novom hlásiť obci alebo mestskej časti, nie na polícii ako doteraz. Zaviesť by sa mala aj možnosť, aby štátny príslušník tretej krajiny po vstupe na územie SR mohol požiadať o dobrovoľný návrat do domovskej krajiny, pričom policajný útvar mu na tento účel môže vydať cudzinecký pas.

Nová legislatíva má byť účinná dňom vyhlásenia.

Zdroj: TASR