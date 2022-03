Proti vojne protestujú aj napriek riziku uväznenia: V Rusku zatkli 5-tisíc ľudí za jediný deň

Rusko zadržalo vyše 5-tisíc ľudí, ktorí v nedeľu v desiatkach miest protestovali proti útoku prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu. Moskva tvrdo zasahuje proti každému, kto sa stavia proti vojenskému napadnutiu Ukrajiny Ruskom, pripomína tlačová agentúra AFP.

Ruská nezávislá skupina OVD-Info, ktorá monitoruje zatýkanie počas protestov, uviedla, že polícia zadržala na protivojnových protestoch najmenej 5 016 ľudí v 60 mestách.

Navaľnyj vyzval Rusov, aby protestovali proti vojne, a tento apel poslal z väzenskej cely.

OVD-Info uviedlo, že v Moskve zatkli 2 394 ľudí. V Petrohrade zaznamenala táto skupina najmenej 1 253 zatknutých. Protesty sa konali aj v menších mestách v rôznych ruských oblastiach.

Niekoľko aktivistov zverejnilo na sociálnych sieťach videá z násilného zatýkania. OVD-Info oznámila, že polícia používala proti protestujúcim elektrické paralyzéry.

Protivojnové protesty v Rusku pokračujú aj napriek varovaniam úradov a riziku uväznenia.

Na potláčanie kritiky v Rusku schválili ďalšie opatrenia – Putin v piatok podpísal zákon, ktorý zavádza tresty väzenia do výšky 15 rokov za „lživé správy“ o ruskej armáde.

Zákon stanovuje tresty väzenia rôznej dĺžky a pokuty pre ľudí, ktorí „zámerne zverejnia lživé informácie“ o armáde, pričom tvrdšie tresty sa budú dávať v prípade, že ich šírenie malo vážne následky.

Putin tiež podpísal návrh zákona, ktorý umožňuje udeľovať pokuty alebo tresty väzenia až do troch rokov za vyzývanie na sankcie proti Rusku. Moskva teraz čelí bezprecedentne tvrdým ekonomickým sankciám Západu za to, že napadla Ukrajinu.

Foto: ilustračné/po­licajti zatýkajú demonštrantku počas akcie proti ruskému útoku na Ukrajinu, v Petrohrade

