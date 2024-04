1. apríl 2024 ELA Správy Rôzne Prudký ZVRAT v počasí: Vyťahujte bundy, bude aj SNEŽIŤ! Po teplých veľkonočných sviatkoch nás čaká už v noci prudký zvrat, ktorý prinesie mimoriadne výrazné ochladenie.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Teploty sa prepadnú a na niektorých miestach nášho územia bude dokonca aj snežiť, informuje iMeteo.sk.

V priebehu večera začne cez naše územie postupovať studený front, ktorý prinesie zásadný zvrat počasia. Odštartuje to búrkami a lejakom, po ktorom sa teploty doslova prepadnú.

V noci sa preženie front a prinesie aj búrky

Západne od nás, nad Alpami a nad Nemeckom sa aktuálne nachádza studený front, ktorý tu prináša ochladenie či zrážky. Začali sa tvoriť aj prvé búrky. V priebehu večera sa tento studený front doženie aj nad naše územie, čo prinesie výraznú zmenu.

„Všetko to odštartuje potencionálnymi búrkami, najskôr na západnom Slovensku a potom aj na zvyšku krajiny. Búrky pomerne rýchlo prejdú do dažďa, ktorý môže byť aj intenzívnejší. V niektorých oblastiach Slovenska môže spadnúť až okolo 40 mm zrážok,“ dodáva iMeteo.

Za studeným frontom k nám začne prúdiť chladnejší a vlhší vzduch, keďže sa dostaneme do silného západného až severozápadného prúdenia.

Bude snežiť a teploty sa drasticky prepadnú

To, čo nás čaká zajtra prekvapí asi všetkých. Po dnešnom letnom dni, ktorý pripomína skôr jún sa zajtra vrátime do zimného februára. Prudko sa ochladí a dokonca bude aj snežiť.

Už v ranných hodinách začnú zrážky prechádzať z výdatnejšieho dažďa do prehánok a súčasne k nám začne od severozápadu prúdiť veľmi chladný vzduch od severozápadu. Vďaka tomuto prílivu chladného vzduchu začne postupne na našom území klesať hranica sneženia.

Postupne by mohlo snežiť už od nadmorskej výšky okolo 1000 m n.m, pričom výraznejšie by malo snežiť predovšetkým vo Vysokých a v Nízkych Tatrách, kde môže napadnúť 10 až 20 cm čerstvého snehu.

V niektorých oblastiach Slovenska sa tak ráno môžete zobudiť od bieleho rána, no na celom území pocítite prudké ochladenie.

Najvýraznejšie ochladenie na východe

Dnešné maximálne teploty sa pohybujú od +21 do +27 °C, no pozor! Zajtrajšie maximálne teploty sa budú pohybovať už len od +8 do +16 °C. Niekde sa tak ochladí až o 15 °C.

Najvýraznejšie ochladenie čaká východné Slovensko, kde sa dokonca tak ochladí, že je to aj mimo našu mierku. Na juhovýchode by sa mohlo ochladiť aj o 16 °C.

Naše územie tak čaká zásadné ochladenie, ktoré bude nasledovať po vlne veľmi teplých dní. Už teraz si preto pripravte bundy a teplé počasie, aby vás teplotný šok nezaskočil.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk