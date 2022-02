Zdroj: Dnes24.sk Hrozná TRAGÉDIA v Spišskej Novej Vsi: V byte našli mŕtvu tínedžerku. ZABILA ju matka? Polícia v Spišskej Novej Vsi vyšetruje tragédiu, ktorá sa mala odohrať v jednom z bytov. Dnes o 14:02 Krimi

Na sociálnej sieti policajti informovali, že v spomínanej bytovej jednotke našli dvoch ľudí. „Mladistvá osoba bola, bohužiaľ, nájdená bez známok života,“ uvádza Policajný zbor.

Druhého staršieho človeka so zraneniami previezli do nemocnice. Policajti sú aktuálne na mieste činu a udalosť dokumentujú. Viac informácií prinesie polícia, keď to procesná situácia dovolí.

Ďalšie správy z miesta činu priniesol portál TV Markíza. „Podľa našich informácií našli v jednom z bytov mŕtvu tínedžerku. Údajne ju mala zavraždiť vlastná matka, ktorá skončila v nemocnici,“ píše sa na spomínanom webe.

