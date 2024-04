16. apríl 2024 TOS Lifestyle Radko z Ruže pre nevestu prekvapuje: Nevyzeral vždy takto, zažil ŠIKANU kvôli nadváhe! Aj keď sa Radko zo šou Ruža pre nevestu pýši vypracovanou postavou, v minulosti zažil šikanu kvôli nadváhe. Ako v mladosti vyzeral?

Kto by to bol povedal. Ženích Radko Urbanyak z markizáckej šou Ruža pre nevestu priznal, že v mladom veku mal nadváhu. Podľa svojich slov mu športy, ktoré vyskúšal, nešli a bol skôr nemehlo. Viac mu to išlo za počítačom, z čoho vyplynul nedostatok pohybu.

Frajerky neprichádzali

Zmena nastalo na strednej. „Prišlo to asi v druhom alebo treťom ročníku, keď už všetci moji kamaráti mali prvé bozky za sebou, prvé frajerky a ja som si tým stále neprešiel. Vnímal som, že môže za tým byť aj môj výzor, tak som sa dostal do posilňovne. Stretol som tam veľa dobrých ľudí, ktorí mi pomohli a ukázali mi novú cestu,“ uviedol pre Plus jeden deň Radko. Na škole sa mal kvôli vzhľadu stretávať dokonca so šikanou.

Každý deň si navyše pustil jeden a pol hodinový film, počas ktorého bicykloval na stacionárnom bicykli. "Vďaka veľkému výdaju kalórií a lepšej strave som za tri mesiace rapídne schudol. Z 95 – 100 kilogramov som sa dostal na 75 – 80 kilogramov,“ prezradil.

Čo radí ostatným?

Podľa Radka Urbanyaka si ľudia myslia, že najdôležitejšie je chodiť čo najviac do posilňovne, pričom to tak nie je. „Samozrejme, je to dôležité, ale netreba to preháňať. Super je ísť na prechádzku, zabehať si, skrátka mať niekoľkokrát do týždňa nejaký druh pohybu,“ vysvetlil pre Plus jeden deň.

Základom všetkého je podľa jeho slov strava. Zabúdať netreba na kvalitný spánok. Práve to v kombinácii so športovými aktivitami prinesie vytúžené výsledky už o niekoľko mesiacov.

34-ročný podnikateľ z Banskej Bystrice žije už 15 rokov v zahraničí, z toho posledných 10 rokov v nórskom Osle. Začínal ako barman, aktuálne je spolumajiteľom štyroch luxusných podnikov. Aj keď mu v mladosti futbal či karate veľmi nešli, vo voľných chvíľach sa rád venuje športu.

Zdroj: Dnes24.sk