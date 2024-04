Raper Rytmus po najnovšej kauze ŠOKOVAL! Ak to takto pôjde ďalej, vstúpim do POLITIKY

Konflikt známeho rapera Patrika „Rytmusa“ Vrbovského naberá na obrátkach. Hudobník v čase volebného moratória prostredníctvom videa na sociálnej sieti vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu. Hoci bol príspevok uverejnený v čase moratória, spevák ním zákon neporušil, keďže video nebolo sponzorované.

Počas tohto týždňa Rytmus poriadne rozvíril vody. Zverejnil totiž otázky, v ktorých sa ho novinár Aktualít pýtal na jeho návštevu úradu vlády „v nedávnej minulosti.“ Pýtal sa ho, kto ho pozval, čo bolo témou návštevy a či „bola súčasťou stretnutia s verejnými činiteľmi aj dohoda o podpore Petra Pellegriniho.“

Zverejnil aj telefónne číslo novinára a ľudí vyzval, aby mu písali. Toto rozhodnutie rozdelilo ľudí na dva tábory. Jedni Rytmusa podporovali, no zniesla sa na jeho hlavu aj vlna kritiky. Neskôr sa za tento krok ospravedlnil: „Priatelia, priznávam, že číslo toho novinára som zverejniť nemal. Akceptujem, že si robí svoju robotu, ale, reagujem len z mojich skúseností s typom týchto jednostranných novinárov, ktorí z 90 % vždy ohýbajú moju pravdu, vytrhávajú z kontextu, alebo robia zo mňa nepriateľa (nie všetci/ väčšina).“

Rytmus neskôr priznal, že na úrade vlády skutočne bol. „Čo sa týka mojej návštevy na úrade vlády, je to jedna z niekoľkých návštev, ktoré som za posledné roky absolvoval kvôli rôznym projektom, na ktoré som bol oslovený. Nemám potrebu moje stretnutia fotiť a dávať ich na sociálne siete, čo je pochopiteľné. Tieto posledné súviseli s rómskymi projektami a celkom zaujímavým projektom o slobode slova, pretože tu funguje demokracia iba podľa liberálnych médií,“ vysvetlil.

Vrbovský vraví, že nie je povinní sa nikomu spovedať a reagovať, keďže nie je politik. „Pozrite sa, čo spôsobil môj názor. Hneď ma idú lustrovať a šikanovať ako nepriateľa. Myslíte, že takto píšu všetkým tým hercom, influencerom, umelcom za to, že volili svojho kandidáta? Keby som volil pána I. Korčoka, tak by boli všetci šťastní. Čo na tom, že je demokracia a voľby pre všetkých? Treba pritakávať a vyhovieť šikanistom,“ napísal Rytmus.

Spevák dodáva, že jemu by v živote nenapadlo vypisovať voličom opačného kandidáta a „robiť z nich nepriateľov.“ Vraví, že len využil právo voliť a dodáva: „Snáď nie je problém voliť a mať svoj vlastný názor v roku 2024.“

Ďalším vyjadrením poriadne šokoval svojich priaznivcov.

„Cítim to tak, že ak to v tejto spoločnosti pôjde ďalej, tak pôjdem do politiky,“ napísal na Instagrame.