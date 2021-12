5 Galéria Zdroj: pixabay.com/sk / CC0 1.0 My sa bavíme, oni trpia: Ako prežiť Silvestra so psom, aby sa oslavy nezmenili na nočnú moru? Čas sviatočný so sebou prináša v závere roka parádu v podobe veľkolepých ohňostrojov, z ktorých sa ale váš štvornohý kamarát nemusí tešiť. 30. december 2017 2017 11:22 Rôzne Magazín

30. december 2017 2017 11:22 Rôzne Magazín My sa bavíme, oni trpia: Ako prežiť Silvestra so psom, aby sa oslavy nezmenili na nočnú moru? Čas sviatočný so sebou prináša v závere roka parádu v podobe veľkolepých ohňostrojov, z ktorých sa ale váš štvornohý kamarát nemusí tešiť.

Počas silvestrovskej noci rodiny s obľubou vystávajú na balkónoch a s prskavkami v ruke sledujú pestrofarebnú šou na oblohe.

Silvester je zároveň jedným z dní v roku, kedy by sme nemali zabúdať ani na štvornohých členov našej rodiny. Niektorí môžu mať s vybuchujúcou pyrotechnikou problém. Psíkovia sú podráždení, vystresovaní, boja sa.

Neizolujte psíka!

Praktiky typu zatváranie psíka do kúpeľne nie sú správne. Nevedú k ničomu. Ak psíka izolujete, vylúčite ho zo svojej spoločnosti, čo bude vnímať ako trest.

Zvierací terapeut Jakub Sedlačko radí nemeniť správanie. Akonáhle prejavíte strach, stres a obavy o to, ako bude psík na vybuchovanie petárd reagovať, vycíti to a o zábavu máte postarané. Pes sa môže začať chvieť, štekať, kňučať, pobehovať po byte, môže sa pomočiť, pokúsiť sa o únik (počas prechádzky), dokonca by mohol byť deštruktívny.

Pre psíkov, ktorých čaká prvý Silvester v živote, platí: Mladý psík zažíva novú situáciu.

Ak nepodľahnete emóciám, budete sa správať ako zvyčajne, psík zostane pokojný. Ak by sa začal triasť alebo kňučať, v žiadnom prípade ho v jeho stave nepodporujte. Jednoducho mu takéto správanie zakážte, najlepšie povelom NESMIEŠ!

Silvestrovská prechádzka

Ak venčíte psíka bez vôdzky, počas silvestrovskej noci urobte výnimku. Nezabudnite sa tiež uistiť, že má psík riadne upevnený obojok so známkou, na ktorej bude vaše telefónne číslo v prípade, že sa zabehne. Samozrejmosťou by už mal byť aj čip.

Vyskúšajte nasledujúce cvičenie:

Vybuchovanie pyrotechniky bolo počuť už začiatkom decembra, čo môžete využiť vo svoj prospech. Ak sa stane, že začujete počas prechádzky výbuch, zostaňte pokojní. Nereagujte naň. Ak by ste sa zľakli, váš pes to vycíti a bude podľa toho reagovať.

Ak začne kňučať, zakážte mu toto správanie povelom NESMIEŠ! Ak sebou trhne a rozuteká sa, privolajte ho bez akéhokoľvek náznaku obavy v hlase. Keď sa k vám vráti, pochváľte ho primerane, ako zvyčajne. Pes by mal túto čudnú zábavku ľudí, žiaľ, brať ako súčasť normálneho konania človeka.

Ako so starším psíkom?

Ak už ale máte staršieho psíka, prípravy na poslednú noc v roku budú o niečo náročnejšie. Odporúčame preto poradiť sa s výcvikovým inštruktorom, prípadne so zvieracím terapeutom. Strach treba prekonávať postupne.

Rada na záver: Správajte sa počas vybuchovania ohňostrojov normálne. Psa netíšte, iba v ňom podporíte strach. Poslednú prechádzku odporúčame naplánovať najneskôr do 23. hodiny, určite nie medzi 23.00 – 01.00 hod., kedy je vybuchovanie najintenzívnejšie.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk