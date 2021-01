29. január 2021 Rôzne Register vylúčených osôb máme už dva roky, natvrdo ho teraz už zavádzajú aj Česi

Zmeny týkajúce sa hazardu sa koncom minulého roka nediali iba u nás, ale aj v susednej Českej republike.

Zdroj: TASR/AP

Zatiaľ čo viacero miest na Slovensku plánuje hazard na svojom území obmedziť, v Českej republike sa deje pravý opak. Tam niektoré mestá, ktoré v ostatných rokoch hazard zakazovali, zmenili názor a od svojich rozhodnutí postupne upúšťajú.

Novinky u susedov

Návrat hazardu do miest, kde predtým platil plošný zákaz, však v Česku nie je jedinou novinkou. Od 20. decembra si tam totiž hazardné hry nezahrajú osoby poberajúce dávky v hmotnej núdzi či tzv. osoby v úpadku.

Vstup do herných prevádzok im bude odopretý na základe Rejstříka osob vyloučených z hazardních her, do ktorého rizikoví hráči môžu vstúpiť aj dobrovoľne, ak sami cítia, že majú s hraním hazardných hier problém.

Slovenské prvenstvo

Register vylúčených osôb veľmi podobný tomu českému na Slovensku aktívne funguje už dva roky. Od 1.1. 2019 totiž vstúpila do platnosti novela Zákona o hazardných hrách, ktorá prevádzkovateľovi herne ukladá povinnosť preveriť každého hneď pri vstupe a zistiť, či daná osoba nie je v registri uvedená.

U nás sú z hazardu momentálne vylúčení poberatelia sociálnych dávok, neplatiči výživného, patologickí hráči či ľudia, ktorí sa sami rozhodli zapísať do registra, ale aj študenti, ktorí poberajú sociálne štipendium.

„Pri vstupe do legálnej herne sa každý musí preukázať občianskym preukazom, a týmto ľuďom nie je hranie umožnené. V prevádzkach takto môžeme chrániť tie najzraniteľnejšie skupiny osôb,“ vysvetľuje hovorkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Lukáčová.

Kto je na druhej strane obrazovky?

Register vylúčených osôb, ktorý platí na Slovensku, sa vzťahuje aj na online prostredie. Podľa Asociácie zábavy a hier je v tom ale malý háčik.

„Na rozdiel od kamennej herne, kde musí prevádzkovateľ fyzicky overiť občiansky preukaz hráča, pri online kasínach nikdy neviete, kto v skutočnosti sedí za počítačom. Online hazard tak môže byť dostupný naozaj každému.“ Lukáčová pripomína dramatický, až 60-percentný nárast počtu hráčov v online prostredí spôsobený aktuálnou situáciou súvisiacou s pandémiou nového koronavírusu.

V online prostredí je navyše hrozí vyššie riziko, že hráč natrafí na nelegálnu herňu.

„Nepozorní hráči mnohokrát nemusia vedieť, či zavítali do herne s licenciou, alebo sa vyskytujú na nebezpečnom území a ich údaje či finančné prostriedky môžu byť ľahko zneužité.“ Lukáčová konštatuje, že súčasná situácia, pri ktorej musia byť kamenné herne zatvorené, simuluje plošný zákaz na území slovenských miest.

„V prípade zákazu by sa teda počet hráčov neznížil, ale všetci by sa presunuli do menej kontrolovaného online prostredia,“ uzatvára Lukáčová.

Poučiť sa môžeme navzájom

Lukáčová pripomína, že tam, kde sa Česko poučilo od nás, by sme sa na druhej strane mohli aj my poučiť od našich najbližších susedov.

„V mnohých českých mestách, ktoré pristúpili k zákazu hazardu, už od neho pomaly upúšťajú. Ukázalo sa tu, že pre mestá bude namiesto plošného zákazu lepšia cesta regulácie, napríklad aj v podobe Registra vylúčených osôb,“ dodáva Lukáčová. Samosprávy a obce tak podľa jej slov neprídu zbytočne o peniaze a tí najzraniteľnejší zase o ochranu, ktorú im povinnosť kontroly pri vstupe do herní register zaručuje.

Zdroj: Dnes24.sk