22. február 2023 TOS Magazín Lifestyle Reprezentoval Slovensko, teraz šéfuje reštaurácii: Marek Čech má podnik pri OCEÁNE! Po tom, čo zavesil kopačky na klinec, rozhodol sa namiesto futbalového zákulisia angažovať v gastro biznise. Spoluvlastní reštauráciu blízko Atlantického oceánu.

Silný severný vietor, šum neďalekého mora a na stoloch podávané špeciality, prevažne s rybami v hlavnej úlohe. Tak nejak to môže vyzerať v reštaurácii jedného z našich najlepších futbalových obrancov v histórii. Reč je o Marekovi Čechovi (na fotografii v strede), rodákovi z Trebišova.

V Portugalsku

Reštaurácia sa nachádza neďaleko mestečka Vila do Conde v Portugalsku. Na Pyrenejskom polostrove Marek kedysi hrával, pričom najväčšie úspechy dosiahol s FC Porto.

„Obsluhovať je umenie,“ povedal bývalý futbalista pre redakciu športového servera Zerozero, pravdepodobne inšpirovaný hláškou z kultového filmu Život je krásny.

Zmenil sa

Ako ďalej prezradil, jeho hlavnou úlohou v reštaurácii je zásobovanie. Priznal, že práca v gastre ho zmenila aj v sociálnej rovine.

„Ľudia ma spoznávali, no som hanblivý človek, bolo mi to nepríjemné. Radšej som zostával za pultom. Dnes som už otvorenejší. Robí mi radosť zdvorilo obslúžiť hostí, rozprávať sa s ľuďmi, naozaj to milujem,“ vysvetlil pre Zerozero bývalý krajný obranca.

Hodnotenia

Marekovi tento biznis nielen chutí, ale zjavne mu to aj ide. Dokazujú to vysoké hodnotenia hostí zverejnené či už na Tripadvisor alebo na Facebooku.

„Srdečne nás privítali. Dali sme si zmiešaný predkrm na päť toastov z tuniaka, mäsových guľôčok, olív, syra, chleba a klobásy. Bolo to chutné a porcie boli obrovské. Nasledoval parádny steak s lahodným miešaným šalátom a chipsami. Boli sme prepchatí. Čašníci boli super pozorní a cena bola dobrá. Stojí za to navštíviť toto miesto,“ ohodnotili reštauráciu napríklad hostia z Írska.

