2. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Rozlúčte sa so zimou! Prichádza JARNÉ počasie a bude nezvyčajne TEPLO Pred nami sú na dlhú dobu posledné hodiny zimného počasia. Už onedlho nás čaká prudká zmena.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

„Európu čaká nezvyčajné počasie, ktoré najskôr odštartuje veterným počasím, po ktorom nás čakajú nezvyčajne vysoké teploty. Teploty budú atakovať aj teplotné rekordy a bude tak teplo, že môžu dokonca rozkvitnúť stromy, či niektoré kvety,“ informuje portál iMeteo.sk.

Nezvyčajné teplo

Posledným chladným dňom tak bude piatok. Už cez víkend budú teploty prekračovať hranicu +10 °C.

Počas budúceho týždňa sa ešte oteplí a môže byť aj viac ako +15 °C!

Slovensko sa počas víkendu dostane do silného západného prúdenia, ktoré bude veľmi teplé. Vysoké teploty si však zatiaľ poriadne neužijeme, nakoľko bude veterno.

„Víkend by sa mal niesť v znamení oblačného a veterného počasia. Veterné počasie nás čaká predovšetkým na západe a na horách, a tak ak plánujete víkendovú lyžovačku, tak sa pripravte na to, že niektoré lanovky môžu byť pre vietor odstavené,“ dodáva portál.

Cez víkend tak bude síce oblačno a veterno, ale teplo. Maximálne teploty sa na Slovensku dostanú na +5 až +13 °C.

Bude sa ešte otepľovať

Už v nedeľu cez naše územie postúpi teplý front, za ktorým nás čaká ďalšie oteplenie. Prúdenie sa zmení zo západného na teplejšie juhozápadné.

Vývoj počasia naznačuje, že mimoriadne teplé počasie by sa malo udržať aj budúci týždeň. Najteplejšie by pritom malo byť v utorok (6. februára). Teploty na juhozápade Slovenska by sa mali dostať až nad +15 °C.

„V porovnaní s dlhodobým normálom nás čakajú teploty až o 10 °C vyššie ako je bežné, no stále ďaleko od rekordných hodnôt. Rekordné teploty pre február siahajú až k +20 °C. Mesačné rekordy teda nezaznamenáme, ale v niektorých oblastiach môžu byť pokorené denné rekordy,“ píše iMeteo.sk.

Foto: ilustračné

Zdroj: Facebook.com/Noocharin Ostiwech

Zdroj: Dnes24.sk