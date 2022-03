Rusi vyčlenili Červenému krížu evakuačný koridor: Vybrali im ZAMÍNOVANÚ trasu!

Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v pondelok upozornil na nedostatky v oblasti humanitárnych koridorov v okolí ukrajinského mesta Mariupol. Jedna z trás viedla k ceste, ktorá bola zamínovaná. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

Riaditeľ operácií MVČK Dominik Stillhart obe bojujúce strany vyzval, aby sa okamžite dohodli na presných trasách a časoch pre osoby, ktoré sa sa usilujú v bezpečí opustiť krajinu.

Doterajšie dohody boli podľa Stillharta prijaté len vo všeobecnosti; podľa riaditeľa operácií MVČK však majú nedostatky v oblasti presnosti.

MVČK sa už niekoľko dní usiluje pomôcť pri evakuácii civilistov, ktorí chcú odísť z Mariupola, napísal Stillhart na Twitteri. Jeho organizácia v nedeľu zverejnila sériu príspevkov, v ktorých potvrdila, že pokus o evakuáciu civilistov z tohto mesta na juhovýchode Ukrajiny opäť nebol úspešný.

Tím MVČK v Mariupole bol podľa riaditeľových slov v nedeľu pripravený na odchod aj napriek nejasnostiam v oblasti dohôd. „Hneď, ako sa dostali na prvé kontrolné stanovište, zistili, že cesta, ktorú im vyznačili, bola v skutočnosti zamínovaná,“ povedal Stillhart.

Rusko v pondelok oznámilo, že otvára humanitárne koridory vo viacerých ukrajinských mestách a pozastavuje paľbu. Niektoré koridory vedú do Bieloruska alebo Ruska.

Ruské sily napriek dohode o vytvorení humanitárnych koridorov opäť ostreľovali ukrajinské mestá, a bránili tak v evakuácii ich obyvateľov, uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničia.

Experti vyjadrili znepokojnenie nad tým, že vojna na Ukrajine môže viesť k zvýšeniu počtu prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 v tejto krajine, ako aj v susedných štátoch. TASR o tom informuje na základe spravodajstva prevzatého z tlačovej agentúry DPA.

Ukrajina sa na začiatku konfliktu stále nachádzala uprostred vlny variantu omikron. Tamojšie zdravotnícke úrady vo februári evidovali zhruba 900-tisíc prípadov nákazy a mieru pozitivity pri testoch na úrovni 60 percent, uviedol v pondelok hovorca Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFČK/ČP).

„Preventívne opatrenia nie je možné uplatniť. Vidíme preplnenosť v útulkoch, vlakoch, autobusoch, hoteloch,“ tvrdí zdravotnícka expertka MFČK/ČP Petra Khouryová.

Susedné štáty ako Moldavsko a Rumunsko, ktoré sú cieľmi mnohých ukrajinských utečencov, majú podľa dostupných vládnych údajov nízku mieru zaočkovanosti proti covidu.

Foto: ilustračné, TASR

BREAKING: Red Cross says evacuation route from Mariupol offered by Russia was mined

On March 6, the Ukrainian Red Cross together with local authorities, SES representatives, police, and volunteers evacuated people from the city of Irpin & surrounding settlements. #Ukraine️ #Irpin

(c) photo by Maksym Trebukhov pic.twitter.com/UzQzHIwVcR