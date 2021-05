Šéfka šikanovala dlhé roky upratovačku: Tá ju zahanbila jediným odkazom!

Na každú prácu by sa malo vzhliadať s rešpektom. No táto veta v niektorých situáciách akosi stráca význam. Dlhodobé ponižovanie zažila aj istá žena, ktorá pracovala v banke ako upratovačka.

O svojej krivde sa rozhodla napísať deň pred odchodom na dôchodok. Julie napísala list, ktorý venovala svojej nadriadenej. Ten sa o čosi neskôr začal veľmi rýchlo šíriť naprieč internetom.

„Dámy, zajtra bude moje posledné upratovanie v banke. Pripravila som pre svoju nástupkyňu, nech už je to ktokoľvek, vedro plné čistiacich pomôcok,“ spomína v liste 64-ročná Julie Cousinsová z britského Southamptonu. Informuje o tom Daily Mail.

,,Odchádzam z tejto práce po tom, ako sa na mne manažérka vyvršovala v kancelárii. Bolo to agresívne a kruté. Je to však vaša vizitka, nie moja. Pamätaj, vo svete, kde môžeš byť kýmkoľvek, buď láskavý. Pretože nikto nie je o nič lepší ako obyčajná upratovačka,“ napísala v liste na rozlúčku.

Jej slová vyvolali veľkú vlnu reakcií. Mnoho ľudí vyjadrilo podporu bývalej upratovačke.

Našli sa aj takí, ktorí opísali, že zažívajú podobné zaobchádzanie – a to len preto, že vykonávajú „nekvalifikovanú prácu“.

