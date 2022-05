5 Galéria Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj ŠIALENÁ jazda na R1: Vodička ZDEMOLOVALA všetko, čo jej stálo v ceste! Koľko nafúkala? Žena neďaleko Nitry nabúrala do všetkého, čo sa jej ocitlo v ceste. Nafúkala hodnotu, ktorá sa považuje za ťažkú opitosť. 26. máj 2022 Krimi

26. máj 2022 Krimi ŠIALENÁ jazda na R1: Vodička ZDEMOLOVALA všetko, čo jej stálo v ceste! Koľko nafúkala? Žena neďaleko Nitry nabúrala do všetkého, čo sa jej ocitlo v ceste. Nafúkala hodnotu, ktorá sa považuje za ťažkú opitosť.

Na rýchlostnej ceste R1 na križovatke Nitra-západ vodička vozidla Audi A3 zdemolovala zvodidlá a dopravné značenie.

Ťažká opitosť

Pri následnej dychovej skúške nafúkala 2,25 promile. „To sa považuje za ťažkú opitosť,“ informovala polícia.

Žena pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a narazila do zvodidiel.

Previezli ju do nemocnice

„Následne pokračovala v jazde ďalej, kde narazila do smerového stĺpika a do poklopu odvodňovacieho kanála. Ani to ženu nezastavilo a v jazde pokračovala, pričom narazila do ďalších dvoch kanálov a nakoniec do dopravných značení. Po týchto nárazoch zostala s autom stáť,“ uviedla polícia.

Vodička bola so zraneniami prevezená do Fakultnej nemocnice v Nitre. Pri dopravnej nehode vznikla škoda na vozidle a verejnoprospešnom zariadení vo výške viac ako 9 000 eur.

„Dopravní policajti z Nitry vo veci začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnila polícia.

